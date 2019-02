Champions | Simeone nei guai per l' esultanza Pure Allegri nel mirino Uefa

Champions : la Uefa apre un procedimento contro Simeone e Allegri : ROMA - La Uefa ha avviato un procedimento nei confronti di Diego Simeone e Massimiliano Allegri 'per condotta impropria' in occasione del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra ...

Sacchi bacchetta la Juve : «In Champions si vince attaccando. Ammiro Simeone» : ROMA - Non risparmia critiche alla Juventus , Arrigo Sacchi , all'indomani del ko dei bianconeri contro l'Atletico Madrid in Champions League . L'ex allenatore del Milan e della Nazionale, intervenuto ...

Champions League - Simeone e il gestaccio dopo il gol dell'Atletico : L'esultanza scatenata dell'allenatore dell'Atletico Madrid dopo il gol dell'1-0 di Gimenez. Il gestaccio ha fatto in pochi minuti il giro del web. Atletico e Juventus si stavano affrontado per il ...

Quant’è piccola la Juve in Champions League : Allegri e CR7 travolti dall’Atletico Madrid di Simeone - di buono c’è solo il risultato : Inadeguata. Non ci sono altri termini per commentare la prestazione della Juventus allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid. Alla fine di buono c’è soltanto il risultato, che lascia aperto il discorso qualificazione. Con un passivo soltanto di 2-0, la Juventus è ancora in corsa. Ma la differenza in campo è sembrata molto più profonda: quasi una partita tra due squadre di diversa categoria. Allegri è riuscito a ...

Probabili formazioni Atletico Madrid-Juventus - Champions League : Allegri punta su Dybala - Simeone con la coppia Morata-Griezmann : L’attesa è quasi finita! Si giocherà questa sera la delicatissima sfida tra Atletico Madrid e Juventus, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Impegno decisamente ostico per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che avrebbe potuto sperare in un sorteggio più agevole avendo chiuso in prima posizione il proprio girone. Gli spagnoli guidati da Diego Simeone sono infatti una squadra molto ...

Champions League - Allegri pronto per il primo sgambetto al ‘Cholo’ Simeone : Riprende la corsa alla Champions League e questa sera, per l’andata degli ottavi di finale, sarà il turno di Liverpool e Bayern Monaco, rispettivamente finalista e semifinalista della passata edizione (entrambe eliminate dal Real Madrid). Secondo i quotisti di planetwin365 i Reds sono favoriti con l’“1” in lavagna a 2,13, la “X” a 3,45 e il “2” a 3,44. Ma a livelli così alti e a questo punto del torneo può succedere di tutto, per ...

Champions - Simeone il filointerista che vuol far lo sgambetto alla Juve : E nel frattempo è diventato l'allenatore più pagato in attività al mondo, col giallo: l'Atletico infatti non conferma ma il prolungamento di Simeone fino al 2022 sarebbe da 24 milioni netti a ...