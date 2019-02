Catania | onda anomala trascina un’auto in mare | tre ragazzi dispersi Ritrovati un

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Un’altissima che dalraggiunge la strada e inghiotte tre giovani. È successo in Sicilia, flagellata dal maltempo nel fine settimana. Dopo i quattro morti del Lazio, è nel Catanese che si temono altre vittime. L’ultima volta che sono stati visti, tredi età compresa tra 20 e 27 anni erano a bordo di una Fiat Panda verde a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale. Allo stato sono consideratiSecondo una prima ricostruzione, Margherita Quattrocchi, di 21 anni, il fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, e un loro amico, Lorenzo D’Agata, di 27, erano dentro la macchina posteggiata sul molo del porticciolo per guardare ilmosso quando l’hato l’auto in. Le ricerche per ora hanno portato solo al ritrovamento di targa e paraurti dell’auto e del portafogli di uno dei tre. A lanciare ...