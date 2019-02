Carlo Verdone e la passione per le auto | quanti marchi nei suoi film

I Miei Vinili - Carlo Verdone ospite del 31 gennaio 2019 (Video anteprima Blogo) : Nella puntata in onda questa sera, 31 gennaio 2019, alle 23:20 su Raitre de I Miei Vinili, ospite di Riccardo Rossi sarà non solo uno trai i registi ed attori più apprezzati del cinema italiano, ma anche un vero e proprio esperto di musica, ovvero Carlo Verdone.Come potete vedere nella clip in alto in anteprima Blogo (in cui Verdone e Rossi commentano "Tomorrow never knows" dei Beatles), Verdone proporrà i pezzi a cui è più legato, sempre ...

Claudia Gerini : “Con Carlo Verdone è stato amore ma era un momento particolare per tutti e due” : Claudia Gerini, ospite a Domenica In, ha raccontato un lato inedito del suo rapporto con Carlo Verdone. Li abbiamo visti insieme al cinema e la coppia Ivano-Jessica resta una delle più riuscite del cinema italiano. “Era il mio idolo, c’è stato un coinvolgimento sentimentale ma era un momento particolare per tutti e due”. amore, insomma, e non solo sul set. “Mi era venuto a vedere in un piccolo teatro. Avevo fatti il ...

Carlo Verdone si racconta il 2 febbraio a Roma : Piera Detassis a tu per tu con il regista Romano In occasione dell’uscita del libro “Carlo Verdone” di Gian Luigi Rondi edito da Edizioni Sabinae, il regista Romano si racconta in un’amichevole conversazione con Piera Detassis, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Partendo da un’intervista inedita realizzata da Gian Luigi Rondi un mese prima della sua scomparsa, Carlo Verdone ripercorre la sua carriera ...

Le Monde : “Carlo Verdone - il rovescio del cinepanettone” : "Carlo Verdone, il rovescio del 'cinepanettone'" ha titolato a tutta pagina Le Monde un "incontro con l'attore e regista autore di film di grande successo". In particolare, il giornale parla di "Benedetta follia" (Folie benie in francese), che l'attore romano ha presentato di recente a Parigi dopo oltre 9 milioni di euro incassati in un anno in Italia. Il quotidiano francese si interroga sulle difficolta' del cinema italiano ad esportare i ...

Carlo Verdone : "Il 2018 è stato un anno maledetto. Natale? Negli anni '60 era tutto bellissimo - oggi le strade sono più spente" : Carlo Verdone è stato intervistato durante una puntata de I Lunatici, programma radiofonico in onda su Rai Radio 2. L'attore e regista romano, reduce dal successo del suo ultimo film, Benedetta Follia, nel quale ha recitato al fianco di Ilenia Pastorelli, ovviamente ha parlato delle festività natalizie attualmente in corso.Verdone ha un ottimo rapporto con il Natale nonostante gli inevitabili cambiamenti dettati dalla vita. Per l'attore ...

Carlo Verdone/ 'Trapani quando vedeva che l'artista funzionava - dava anche 10 minuti in scena' - Unici - : Carlo Verdone è tra i protagonisti dello speciale televisivo 'Unici - Non Stop - La stagione dei talenti' in onda il 25 dicembre in prima serata su Rai2

Carlo Verdone rivela : «Il 2018 un anno davvero maledetto - spero in un 2019 sereno!» : Non so come mondo ci sarà, che mondo troveranno. , , spero in una ripresa del Paese e che si fermi l'emorragia di tanti ragazzi validi che sono costretti ad andare all'estero. Non è giusto, questo è ...

Carlo Verdone si racconta : 'Smettiamola di perdere talenti - diamo modo ai giovani di affermarsi in Italia' : Una stabilità politica, il lavoro per i giovani. Per come sono le cose adesso la mia paura è per i figli dei miei figli, quando ce li avranno. Non so come mondo ci sarà, che mondo troveranno. E' un ...