Carlo Nordio ' Il governo? Illiberale sull' economia | positivo sui migranti'

Carlo Nordio : "Gli stati Ue chiudono i confini. Ma solo l'Italia è brutta e cattiva" : L'ex procuratore Carlo Nordio torna nuovamente a parlare dell'emergenza immigrazione e del blocco dei flussi che sta portando avanti il Viminale con Matteo Salvini. Il giudizio dell'ex toga è chiaro: "onsidero semplicemente efficace l'energia con cui il ministro dell'interno affronta la questione dell'immigrazione, al netto di certe espressioni un po' brutali e rudi". Poi lo stesso Nordio punta il dito contro i finti buonisti in Europa che fanno ...

Carlo Nordio - gravissima accusa alla magistratura : "Da Salvini a Renzi - così umiliano la politica" : I magistrati, in Italia, fanno politica: il segreto di Pulcinella, basti pensare alle odissee giudiziarie a cui è stato sottoposto Silvio Berlusconi per un ventennio. E il fatto che le toghe intervengano sulla politica lo dimostrano in maniera piuttosto lampante i due grossi casi degli ultimi giorni

Diciotti - il retroscena su Carlo Nordio : c'è lui dietro al cambio di rotta di Matteo Salvini : La lettera di Matteo Salvini al Corriere della Sera, di fatto, ha marcato un cambio di passo e di strategia. Sul caso Diciotti e sulla richiesta del tribunale dei ministri, il vicepremier leghista ha detto che non deve essere processato, sottolineando le ragioni giuridiche della presa di posizione.

Sea Watch - Carlo Nordio zittisce Laura Boldrini : "Parliamo di naufragi programmati da criminali" : "C'è una profonda contraddizione sull'accoglimento degli immigrati anche nella nostra legislazione", Carlo Nordio, procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia ed ex pubblico ministero, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, mette subito a tacere Laura Boldrini sulla questione della S

Carlo Nordio contro le Ong : "Sono porti sicuri anche quelli tedeschi e francesi. Dietro c'è il crimine" : Punta il dito, Carlo Nordio. L'ex pm parla a un evento organizzato da Il Giornale ad Abano Terme. E parla della richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il caso Diciotti avanzata dal tribunale dei ministri di Catania. Chiaro il messaggio di Nordio: il ministro dell'Interno va giudicato s

Cesare Battisti - Carlo Nordio : "Quanto resterà in carcere il terrorista" : La domanda ora è: ma Cesare Battisti quanto resterà in carcere ora che arriva in Italia e verrà spedito direttamente a Rebibbia? Carlo Nordio, ex procuratore di Venezia, intervistato da Skytg24, spiega quale futuro attende il terrorista catturato in Brasile dopo trent'anni di latitanza: "Il procurat