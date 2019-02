Calciomercato Pisa | rinnovo fino al 2022 per De Vitis

Calciomercato Pisa - De Vitis prolunga fino al 2022 : Pisa - Tramite una nota, il Pisa ha comunicato "di aver definito il prolunga mento del contratto in essere con il calciatore Alessandro De Vitis che dunque resterà legato al sodalizio nerazzurro fino ...

Calciomercato Foggia - Ingrosso dal Pisa. Col Perugia scambio Ngawa-Bizzarri : Foggia - Tre movimenti di mercato per il Foggia , due dei quali in asse con il Perugia . I satanelli e il club umbro, infatti hanno definito il passaggio al Perugia di Albano Bizzarri , che si accasa ...

Calciomercato Spezia - ufficiale : ceduto Giani alla Feralpisalò : LA Spezia - Nicolas Giani saluta lo Spezia : il difensore classe '86, cresciuto nell' Inter e che in carriera ha indossato anche le maglie di Cremonese , Pro Patria , Piacenza e Perugia , lascia gli ...

Calciomercato Pisa - dall'Entella arriva Benedetti : Pisa - Altro colpo di mercato in casa nerazzurra. Dalla Virtus Entella , infatti, arriva a titolo definitivo il difensore Simone Benedetti , che è già a disposizione dello staff tecnico del Pisa . ...

Calciomercato Pisa - ufficiale : preso Benedetti dall'Entella : Pisa - Simone Benedetti è nerazzurro: il Pisa si è aggiudicata le prestazioni del difensore classe 1992 proveniente dalla Virtus Entella . Dopo aver debuttato giovanissimo in Serie B con la maglia del ...

Calciomercato Pisa - ufficiale : ecco Benedetti dall'Entella : Pisa - Il Pisa annuncia l'ingaggio di Simone Benedetti , difensore classe 1992 proveniente dalla Virtus Entella . Dopo aver debuttato giovanissimo in Serie B con la maglia del Torino e dopo una breve ...

Calciomercato Padova - Minesso saluta : per lui c'è il Pisa : Padova - Mattia Minesso non è più un calciatore del Padova . Il centrocampista classe 1990, infatti, è stato ceduto al Pisa a titolo definitivo. Questa la nota del club biancorosso: " Il Calcio Padova ...

Calciomercato Sassuolo - non si sbloccano Lucioni e Pisacane : Sassuolo - "Acquisti mirati" , ha sintetizzato Roberto De Zerbi in conferenza stampa sul mercato del Sassuolo . Con gli uomini contati in difesa, e la prevista partenza di Peluso che già dopo Napoli ...