Calcio | Vialli | ' il cancro? Sto bene ma c' è ancora molto da fare'

Milano - Vialli premiato a 'Il bello del Calcio' : 'La maglia della Juve? Onore e onere' : Milano - ' Sono stato l'ultimo ad alzare la Coppa dei Campioni , ne sono orgoglioso ma anche stufo. Vorrei essere stato capitano di un club che la vince un anno sì e uno no. Avrei voluto l'alzasse ...

Vialli - Mancini e quella Sampdoria d'oro : viaggio in un Calcio che non esiste più : Il tracciante su punizione di Koeman, nei supplementari, decreta con la sconfitta della Samp anche fine di un mondo. Vialli va alla Juve, Boskov alla Roma, comincia una lunga diaspora. Il distacco è ...

Vialli - il bello del Calcioi gol - la malattia - il ritorno : tutto iniziò in un castello : Il giovane ricciolino ripaga la fiducia avuta dal Mondo: 5, 8, 10 è la progressione dei gol nei tre campionati successivi che culminano con la promozione in A dei grigiorossi. Il presidente Domenico ...

Calcio - il Presidente Gravina e il futuro della Nazionale : “Necessario investire sui giovani - attendo una risposta da Vialli” : Nella conferenza stampa di apertura del raduno della Nazionale italiana di Calcio che si terrà a Coverciano tra oggi e domani è intervenuto anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il massimo esponente della FederCalcio ha dialogato a lungo con il CT Mancini e ha incontrato la squadra, presentando poi ai microfoni dei giornalisti presenti i progetti per il futuro e le linee guida da seguire per garantire un futuro di soddisfazioni al ...

Calcio : Gianluca Vialli potrebbe diventare capo delegazione della Nazionale Italiana. Il ritorno della storica coppia con Mancini? : Una vecchia coppia tanto apprezzata sul rettangolo di gioco potrebbe tornare a ricostituirsi. E’ il caso di Gianluca Vialli e Roberto Mancini, i “Gemelli del gol” ai tempi dello scudetto della Sampdoria, che in vesti diverse potrebbero riprendere a lavorare insieme. Vialli, infatti, potrebbe diventare il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana di Calcio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha avuto un colloquio ...

Nazionale - incontro Vialli-Gravina in FederCalcio : sul tavolo il ruolo di capo-delegazione azzurro : Il presidente della FIGC ha incontrato Vialli per proporgli il ruolo di capo-delegazione della Nazionale azzurra Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha incontrato oggi in Federcalcio verso l’ora di pranzo l’ex giocatore della Nazionale Gianluca Vialli. L’idea su cui si lavora è quella di inserirlo con un ruolo attivo in federazione come capo-delegazione della Nazionale. Gravina ha sempre sottolineato la sua volontà ...