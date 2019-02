Calcio | i migliori italiani della 25^a giornata di Serie A Fabio Quagliarella continua a

Consigli FantaCalcio Serie A / Le dritte per la 25giornata : i migliori numeri 1 : Consigli Fantacalcio Serie A: le nostre dritte partita per partita, nella 25giornata del primo campionato italiano, oggi 22 febbraio 2019.

Calcio femminile - le migliori italiane della diciassettesima giornata di Serie A. Barbara Bonansea inarrestabile - Cecilia Salvai una sicurezza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciassettesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Barbara Bonansea (JUVENTUS) – E sono 12. inarrestabile l’esterno offensivo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana. Nella ripresa del big match del ...

Calcio - i migliori italiani della 24^a giornata di Serie A. Leonardo Bonucci torna al gol - Domenico Criscito ferma la Lazio : giornata numero 24 della Serie A di Calcio che ci ha lasciato molte emozioni, ma anche tante ottime prestazioni da parte degli italiani, con tante prestazioni decisive, che andiamo ad analizzare nel dettaglio nel nostro consueto recap settimanale. Iniziamo dal venerdì, e dalla solita Juventus che strapazza 3-0 il Frosinone, ritrovando anche i due centrali titolari, ovvero Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, a segno con il gol del 2-0. Il loro ...

Calcio - i migliori esordi degli stranieri in Serie A. FOTO : Calcio, i migliori esordi degli stranieri in Serie A. FOTO Si va dalle 25 reti segnate da Ronaldo nel 1997 alle 19 realizzate finora dal suo omonimo portoghese di questa stagione. Ma prima ancora ce ne sono stati altri: ecco chi sono i calciatori stranieri che alla loro prima stagione in Italia hanno brillato di più sotto ...

Spese pazze nel Calciomercato invernale - investito oltre mezzo miliardo nei 5 campionati migliori d’Europa : Secondo l’analisi della Fifa sono stati spesi dai club 569,66 milioni di euro (642,8 milioni di dollari) in trasferimenti internazionali in Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna Durante la finestra del calciomercato invernale nei ‘Big 5‘, i cinque maggiori paesi a livello calcistico in Europa, secondo l’analisi della Fifa sono stati spesi dai club 569,66 milioni di euro (642,8 milioni di dollari) in ...

Calcio - i migliori italiani della 22^a giornata di Serie A. Nicolò Zaniolo continua a stupire - tornano al gol Lorenzo Insigne e Simone Verdi : giornata numero 22 per la Serie A di Calcio 2018/19, che come al solito ci ha lasciato molte emozioni e reti, con gli italiani che si sono ben espressi, a cominciare dagli anticipi, con la doppietta di Francesco Caputo che ha salvato l’Empoli dalla sconfitta contro il ChievoVerona di un ritrovato Emanuele Giaccherini, a segno nell’1-0 con una conclusione notevole. Boccata d’ossigeno (e di fiducia) anche per Lorenzo Insigne e ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quindicesima giornata di Serie A. Bonansea tuttocampista - Salvai un muro : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quindicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. BARBARA Bonansea (JUVENTUS) – E sono dieci: segna come un attaccante e copre come un difensore. La tuttocampista per eccellenza che realizza e si dà un gran da fare ...

Crotone Calcio - Beppe Ursino premiato tra i migliori sette direttori sportivi d’Italia : La qualità paga sempre ed in ogni settore che si produce. Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone da più decenni

Buffon : 'Io uno dei migliori affari del Calciomercato della Juventus' : 41 anni appena compiuti, nessuna voglia di fermarsi. Gigi Buffon , oggi al Paris Saint-Germain, è stato una dei pilastri e delle grandi bandiere della Juventus , un passato che di certo non può ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A. Giacinti e Sabatino la coppia d’oro - Serturini una solida realtà : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. VALENTINA Giacinti (MILAN) – 17 gol e una voglia di segnare da impazzire. Le punte sono fatte così e Giacinti non fa eccezione. Il ventello stagionale sta per ...

Calciomercato Juventus : da Trincao a Tonali - è già caccia ai migliori giovani (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus strizza l’occhio ai giovani. I dirigenti bianconeri, oltre a monitorare i grandi campioni, non tralasciano i fuoriclasse del futuro. I bianconeri seguono Trincao, attaccante portoghese corteggiato da più parti, e dovranno superare una concorrenza folta e agguerrita per assicurarsi il centrocampista del Brescia Tonali, astro nascente del calcio italiano. Per la difesa il sogno è De Ligt, centrale dell’Ajax ma si ...

Calcio - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Fabio Quagliarella da record - ancora a segno Federico Chiesa e Roberto Inglese : Turno numero 21 per la Serie A di Calcio, che nel fine settimana ci ha lasciato molte reti e tante emozioni, con grandi prestazioni anche da parte dei giocatori italiani, con alcune prove degne di nota, e uno storico record. A realizzarlo è stato ovviamente Fabio Quagliarella, trascinatore con una doppietta della Sampdoria nel 4-0 all’Udinese, andando a segno per l’undicesima giornata consecutiva, e agguantando il record di Gabriel ...

Calciomercato - i migliori svincolati del 2018 secondo la classifica CIES. Le FOTO : Ben cinque calciatori presenti nella top 20 giocano in Serie A, con in testa il centrocampista della Juventus TUTTE LE TRATTATIVE DI Calciomercato LIVE I CALCIATORI CON PIU' VALORE AL MONDO secondo ...

I migliori affari nel Calcio europeo : Quali giocatori hanno aumentato di più il loro valore rispetto al prezzo pagato per l'acquisto in estate? Fra i primi cinque, due sono in Serie A