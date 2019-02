Bully 2 è in lavorazione? Pesanti indiscrezioni al 25 febbraio

optimaitalia

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Che si tratti di un nuovo capitolo della saga Grand Theft Auto, di Red Dead Redemption 2 o di un fantomatico2 è abbastanza evidente che qualsiasi mossa compiuta da Rockstar Games sia destinata a finire inevitabilmente sotto i riflettori. Nel corso dei decenni la casa di sviluppo si è fregiata di prodotti da tenere sempre e costantemente d'occhio, ed è quindi naturale che ogni singolo passo del team desti l'attenzione della community di giocatori di tutto il mondo. Proprio2 potrebbe però essere il nuovo titolo destinato a vedere la luce sotto l'egida di Rockstar Games.Interessanti leche sono trapelate nel web nel corso delle ultime ore, riportate da Gamerant, e hanno visto lo youtuber che risponde al nome di SWEGTA lanciarsi in congetture in merito a come il titolo sia attualmente già in sviluppo. Le precedenti voci di corridoio avrebbero voluto ...