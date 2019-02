: Borse cinesi volano dopo giudizi Trump - NotizieIN : Borse cinesi volano dopo giudizi Trump - TelevideoRai101 : Borse cinesi volano dopo giudizi Trump - crisfachet : @grigio2 Anche i cinesi che arrivano a comprare tutto com le borse di soldi son tutti carini mi sembra? -

Leaccelerano sull'ottimismo espresso dal presidente americanosul negoziato commerciale con la Cina: Shanghai segna alla pausa di metà seduta un rialzo del 3,32% mentre quello di Shenzhen balza del 4,08%.ha chiarito che estenderà la scadenza del primo marzo per l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China', e ha parlato di "sostanziali progressi" con Pechino confermando la volontà di un vertice col presidente Xi Jinping a Mar-a-Lago, in Florida.(Di lunedì 25 febbraio 2019)