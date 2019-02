Borse cinesi corrono | le altre piatte

Borse cinesi volano dopo giudizi Trump : 6.06 Le Borse cinesi accelerano sull'ottimismo espresso dal presidente americano Trump sul negoziato commerciale con la Cina: Shanghai segna alla pausa di metà seduta un rialzo del 3,32% mentre quello di Shenzhen balza del 4,08%. Trump ha chiarito che estenderà la scadenza del primo marzo per l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China', e ha parlato di "sostanziali progressi" con Pechino confermando la ...

Apertura in rialzo per le Borse cinesi : 03.41 Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo. L'indice composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,22%, a 2.581,33 punti, mentre quello di Shenzhen segna un rialzo dello 0,29%, a quota 1.287,41.

Borse asiatiche - prima seduta dell'anno in rosso in scia dati cinesi : prima seduta dell'anno all'insegna delle difficoltà per le borsa asiatiche , che chiudono le contrattazioni in rosso, dopo alcuni deludenti dati cinesi . Anche la performance dell'anno di Wall Street ...