Berlusconi | l’amico Alberto Bianchi condannato a 2 anni e 8 mesi | “Soldi da Publitalia

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Un altro vecchio amico di Silviofinisceda un tribunale. Si tratta diMariaa Milano a dueottoper una presunta frode fiscale con un giro di false fatture. Le operazioni inesistenti – secondo l’accusa – hanno permesso allo stessodi incassare soldi da, concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset, senza svolgere in concreto alcuna attività.La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Milano che ha inflitto altre quattro condanne, tra 8e 2, e ha assolto “perché il fatto non sussiste” Romano Luzi, ex maestro di tennis di, anche lui imputato per frode fiscale e a sua volta legato da una storica amicizia con il leader di Forza Italia.L’inchiesta era stata raccontata da un’inchiesta di Fq MillenniuM, il mensile del Fatto Quotidiano che aveva pubblicato ...