Beautiful | anticipazioni USA | HOPE “restituirà” LIAM a STEFFY???

tvsoap

: Nelle #PuntateAmericane, HOPE si sente DI TROPPO!!! #Beautiful #Anticipazioni - redazionetvsoap : Nelle #PuntateAmericane, HOPE si sente DI TROPPO!!! #Beautiful #Anticipazioni - IlSegretoTvSoap : #Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope vuole un padre per Phoebe ???? - MicroPortale : BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI - PUNTATE AMERICANE - #8030 del 15 febbraio 2019 Steffy riceve una visita a sorpresa di pr… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)Nelle attuali puntate americane di, Taylor non si è vista per qualche settimana, dopo un periodo di intensa presenza, ma si si tratta solo di un normale avvicendamento tra le storyline: la psichiatra vive ancora con sua figliae le sue nipoti Kelly e Phoebe, continuando ad avere un ruolo nella trama sullo scambio di culle.Nello specifico, la Hayes potrebbe essere presto portata ad intervenire nella vita sentimentale di: Taylor non ha mai accettato fino in fondo la fine del rapporto tra la figlia e, ritenendo che il ragazzo dovrebbe essere ancora suo marito (come di recente ha affermato in privato a Ridge)., trame americane:vuole lasciare, Taylor cosa ne penserà? E? Quest’ultima inizierà a “sentirsi di troppo”, come se lei in un certo senso impedisse adi avere una vera famiglia. La ragazza dunque ...