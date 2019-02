Basket | Pagelle Lituania-Italia | Qualificazioni Mondiali 2019 | Michele Vitali il migliore

oasport

(Di lunedì 25 febbraio 2019) La Nazionalena diha chiuso il proprio cammino nelleaicon una sconfitta indolore contro la. Alla Svyturio Arena di Klaipeda la formazione allenata da Meo Sacchetti, già certa della partecipazione alla prossima rassegna iridata, è caduta con il punteggio di 86-73 al termine di un incontro controllato senza troppe difficoltà dai padroni di casa. Di seguito ledell’incontro appena concluso.Pietro Aradori 6,5: minutaggio ridotto per il capitano azzurro, che mette comunque a referto 10 punti con 4/8 dal campo in poco più di tredici minuti. Il potenziale offensivo del giocatore della Virtus Bologna resta una dote importante per la Nazionale.Alessandro Gentile 5: dopo la buona prova contro l’Ungheria sicuramente un passo indietro per l’azzurro, uno dei pochi in campo questa sera che potrebbe ambire ...