Bari - il mercantile arenato continua a inclinarsi e ha una falla : ipotesi 'oleodotto' per scongiurare inquinamento : Corsa contro il tempo per evitare la fuoriuscita di 25 tonnellate di carburante. La Procura di Bari avrebbe aperto una inchiesta per naufragio colposo.

Mercantile turco arenato a Bari : equipaggio evacuato - operazioni di rimorchio rimandate : Nonostante il miglioramento della situazione meteo, non è ancora possible spostare la nave Mercantile turca Efe Murat arenatasi a causa del forte vento di grecale davanti alla spiaggia di “Pane e Pomodoro” a Bari. E’ possibile che l’operazione non si svolga neppure domani domani nonostante si preveda un’ulteriore attenuazione del vento. Nel frattempo la Efe Murat ha cominciato a imbarcare acqua da una falla e ieri, ...

Maltempo : riunione d’urgenza a Bari per la rimozione del mercantile : Oggi è in programma a Bari una riunione in capitaneria di porto dell’unità di crisi, per valutare le modalità per il recupero del relitto del mercantile turco arenatosi ieri e prevenire eventuali perdite di carburante. L'articolo Maltempo: riunione d’urgenza a Bari per la rimozione del mercantile sembra essere il primo su Meteo Web.

Mercantile incagliato a Bari - si lavora per evitare che il carburante finisca in mare : Non ci sarebbero pericoli imminenti di sversamento, ma il forte moto ondoso potrebbe fare inclinare ulteriormente il cargo. E il continuo sbattere sugli scogli rischia di provocare altre e più pericolose falle

Maltempo : 3 morti nel Lazio - forti disagi in Campania - mercantile incagliato a Bari : Dopo un breve assaggio di primavera, l'inverno è tornato. Più forte di prima. Da stamattina, una forte perturbazione sta flagellando il centro sud: forte vento, gelo e neve stanno creando non pochi danni e disagi. Nel frusinate un muro è caduto uccidendo 2 persone, mentre a Guidonia un uomo è deceduto dopo che un albero ha colpito la sua auto. A Bari, invece, un mercantile battente bandiera turca si è incagliato. Tre morti nel Lazio Tra le ...

Vento e gelo sul centro-sud - morti e disagi. Mercantile incagliato a Bari : Tre morti nel Lazio, un Mercantile incagliato a Bari, uno scontro fra navi a Ischia: le raffiche di Vento gelido che stanno spazzando il centro-sud dell'Italia hanno causato crolli, vittime e forti disagi nei collegamenti marittimi, sospesi nel Golfo di Napoli. L'episodio piu' grave ad Alvito, nel Frusinate, dove poco dopo le 10 sono crollati un muro di due metri e parte di un capannone agricolo a causa del forte Vento: un 71enne e un 73enne ...

Maltempo - mercantile arenato a Bari : domani le operazioni di rimorchio : “Le operazioni dovrebbero continuare domattina in attesa che passi il cattivo tempo per poter fare il rimorchio della nave in porto“: lo ha dichiarato il comandante dei vigili del fuoco, Antonio Catino, in riferimento alle operazioni di soccorso al mercantile turco arenatosi stamattina a Bari. “La nave – prosegue Catino – si raggiunge andando a piedi dal mare e poi attraverso la biscaggina. L’operazione ...

Bari - mercantile turco si arena sui frangiflutti a causa del mare mosso : un ferito : In queste ore era atteso un peggioramento delle condizioni meteo in Puglia, così come lungo tutto il litorale adriatico. E puntuali infatti sono arrivate fortissime raffiche di vento, che stanno causando non pochi disagi. Questa mattina, la nave mercantile turca Efe Murat, con a bordo 15 persone, diretta da Ortona in Turchia, si è appoggiata sui frangiflutti a Bari, davanti alla nota spiaggia di "Pane e Pomodoro". L'enorme natante è stato ...

Vento e burrasca - mercantile turco arenato a Bari : I forti venti e la violenta burrasca che imperversano su Bari hanno spinto una nave mercantile turca, la Efe Murat, davanti al porto della città. La grossa imbarcazione, che era in transito da Ortona, ...

Maltempo - due feriti nel Napoletano. Mercantile incagliato a Bari | : Allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in vari comuni, tra cui Napoli, Benevento e Potenza. Nel Napoletano auto si abbatte su un'auto: due feriti. Mercantile turco arenato ...

Maltempo - mercantile turco arenato sul litorale di Bari : la Efe Murat di Istanbul, nave mercantile turca, spinta dalle raffiche di vento e della mareggiata si è arenata sul litorale sud di Bari, all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo finendo anch'esso per incagliarsi. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare ...

Maltempo al Sud : mercantile turco si arena sul litorale di Bari - scontro tra barche nel porto di Ischia : Una nave mercantile turca si è arenata sul litorale sud di Bari, all'altezza della spiaggia "Pane e Pomodoro", a causa delle raffiche di vento e della mareggiata . Un rimorchiatore si è incagliato a ...

Mercantile si arena sul litorale di Bari | Neve a Napoli : Neve a Napoli, due navi si scontrano nel porto di Ischia fortunatamente senza conseguenze. Forti disagi in tutto il centro sud

Bari - un mercantile turco si è arenato per il maltempo. FOTO : Bari, un mercantile turco si è arenato per il maltempo. FOTO A bordo dell'imbarcazione l'equipaggio, composto da 15 persone. Il mezzo si è bloccato all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. La Capitaneria di porto ha inviato sul posto due rimorchiatori Parole chiave: ...