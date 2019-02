Bank of Japan | stabili i prezzi alla produzione del settore servizi

Bank of Japan sempre più dovish : 'se necessario politica monetaria sarà ancora più accomodante' : "Non escludiamo alcuna opzione, nel caso in cui la banca centrale dovesse allentare ulteriormente la politica monetaria ". E' quanto ha detto il vice governatore della Bank of Japan , Masayoshi Amamiya: ...

Bank of Japan : tassi inchiodati a -0 - 1% - revisioni ad outlook Pil e inflazione : Nessun cambiamento nella politica monetaria della Bank of Japan , che però rivede le stime su Pil e inflazione del Giappone.

Bank of Japan ancora immobile. Ma intanto lo Yen sale sui mercati : ancora una volta la Bank of Japan non ha regalato alcuna sorpresa. L'istituto centrale nipponico ha infatti deciso di confermare i tassi d'interesse allo 0,10% in negativo, e a zero sui titoli di Stato decennali. Questo livello del costo del denaro fu deciso con una mossa storica nel meeting del gennaio 2016. La scelta della Bank of JapanLa decisione di politica monetaria della BoJ è giunta poche ore dopo la mossa della Federal Reserve ...