lastampa

: RT @LaStampa: Banca Generali punta sugli investimenti sostenibili - IzzoEdo : RT @LaStampa: Banca Generali punta sugli investimenti sostenibili - LaStampa : Banca Generali punta sugli investimenti sostenibili - Affaritaliani : Banca Generali punta sugli investimenti sostenibili ESG -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) ... le regole interne sull'equità di genere, rivela come la compagnia non assicuri più chi si occupa di sostanze inquinanti come il carbone e cerchi di sviluppare invece l'economia verde