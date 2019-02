Antonello da Messina a Milano | a Palazzo Reale si celebra la mostra a 540 anni dalla morte

fanpage

(Di lunedì 25 febbraio 2019) La storia in cui è avvolta l'opera dida, il pittore quattrocentesco protagonista fino al 2 giugno delladi, è una della più avvincenti della storia dell'arte. Di lui si erano completamente perse le tracce dopo la, per poi tornare in auge grazie a Giorgio Vasari: c'è voluto mezzo millennio per ricostruire il corpus di 35 opere sopravvissute fino a noi.