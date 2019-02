Anticipazioni Una Vita | il colonnello Arturo ottiene il perdono della figlia

Anticipazioni Una Vita : Victor e Maria Luisa si sposano e lasciano Acacias 38 : L’autrice Aurora Guerra dello sceneggiato iberico “Una Vita” continua a deliziare i fan. Tra qualche mese, il pubblico italiano assisterà all'uscita di scena di due storici personaggi. Si tratta di Victor Ferrero (Miguel Diosdado) e Maria Luisa Palacios (Huertas Lopez), che dopo aver affrontato numerosi ostacoli in passato, coroneranno finalmente il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. A seguito del tanto atteso matrimonio, la figlia ...

Una Vita Anticipazioni 26 febbraio 2019 : Blanca pensa che Samuel sarà un buon padre : La Dicenta è convinta che suo marito sarà un padre meraviglioso per il piccolo in arrivo e per questo soffoca i suoi sentimenti per Diego.

Anticipazioni U&D - puntata di oggi : Rocco propone alla Galgani una notte insieme : oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne che, dopo il weekend, sarà dedicata come di consueto al trono over. Al centro della puntata come ogni inizio settimana la dama storica Gemma Galgani che, da diverse settimane, è alle prese con la turbolenta frequentazione con Rocco Fredella. I due più volte hanno avuto accese discussioni, salvo poi tornare sempre sui loro passi e continuare la loro conoscenza anche se, nelle ...

Il Segreto Anticipazioni 25 febbraio 2019 : Elsa sospetta una storia tra Antolina e Jesus : Mentre la Laguna incontra Isaac per avere delle risposte sul conto della sua amante, Adela riceve una drammatica notizia.

Anticipazioni Una Vita al 3 marzo : la pericolosa alleanza tra Olga e Ursula : Le Anticipazioni di "Una Vita" relative alle puntate in onda dal 25 febbraio al 3 marzo segnalano importanti colpi di scena per molti personaggi della telenovela spagnola. In questi episodi, infatti, ci si soffermerà ancora sull'arresto di Antonito che renderà necessario l'intervento di Felipe nel tentativo di riportare il vicino di casa in libertà. Ma le novità riguarderanno anche Blanca che faticherà a nascondere il suo dispiacere per la ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA è malata - ma SAMUEL glielo dirà? : Subito dopo la morte di Olga Dicenta (Sara Sierra), i telespettatori italiani di Una Vita assisteranno ad un cambiamento radicale di SAMUEL Alday (Juan Gareda): il ragazzo diventerà cattivissimo e non esiterà a sfogare la sua ira contro la moglie BLANCA (Elena Gonzalez) e il fratello Diego (Ruben De Eguia). Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nel momento in cui SAMUEL apprenderà dal dottor Quilles che BLANCA ha il sangue intossicato ...

Uomini e Donne Anticipazioni : una nuova delusione per Gemma : anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani in crisi nel Trono Over Il Trono Over tornerà protagonista oggi pomeriggio a Uomini e Donne. Come di consueto il primo appuntamento della settimana con il programma condotto da Maria De Filippi avrà come protagonista Gemma Galgani. La 70enne di Torino, diventata ormai una veterana di UeD, continuerà a non trovare l’uomo giusto e si sfogherà con la redazione del programma, mostrando tutte le sue ...

Il Segreto - Anticipazioni : Elsa passa una notte insieme ad Isaac : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che appassiona ogni giorno quasi 3 milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Elsa Laguna interpretata dall'attrice Alejandra Meco, protagonista già di Una Vita. La donna, infatti, sarà raggiunta da Isaac dopo essere rimasta bloccata in un capanno a causa di una tempesta. Il Segreto: Elsa è diventata povera Elsa e Isaac saranno al centro dei ...

Trono Classico Anticipazioni : Andrea Zelletta bacia una corteggiatrice : Andrea Zelletta bacia Federica del Trono Classico di Uomini e Donne Nuovi colpi di scena attendono i fedeli telespettatori del Trono Classico di Uomini e Donne. Oggi, domenica 24 febbraio, è stata registrata una nuova puntata e dalle anticipazioni riportate da NewsU&D è emerso che Andrea Zelletta ha baciato Federica durante una loro esterna. Un bacio decisamente passionale e coinvolgente tanto che il pubblico presente in studio ha ...

Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su Canale 5 – Puntate - trame - Anticipazioni. : Nella domenica sera di Canale5 c’è la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli , vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Non Mentire | La Serie La […] L'articolo Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 651 di Una VITA di lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019: Blanca non ha molta fiducia verso l’apparente cambiamento della madre Ursula nei confronti di Olga e così preferisce avvisare la sorella, la quale però non intende ascoltarla. Felipe tenta invano di far ottenere ad Antoñito la libertà condizionale: il giudice non vuole concederla. E intanto lo stesso Antoñito riceve una lettera contenente una minaccia, ...

Beautiful Anticipazioni 25 febbraio 2019 : Bill compra il silenzio di Wyatt con una Ferrari : Il magnate cerca di impedire che il figlio riveli a Liam la verità ma Wyatt sembra deciso a non cedere ai suoi ricatti.