AMD dichiara che tutte le sue GPU DX12 supportano il Ray-Tracing in tempo rale

(Di martedì 26 febbraio 2019) Rayinreale sono le parole d'ordine del momento per quanto riguarda il panorama PC odierno, e come riporta DSOgaming AMD hato chele sue schede video con DirectX 12tale tecnologia, anche se lo fanno mediante il DXR fallback layer di Microsoft.Si tratta dunque a tutti gli effetti di un sistema di emulazione software di tale tecnologia, per cui non sarà sicuramente la stessa cosa per quanto riguarda il risultato finale, ma bisogna anche considerare che una tale applicazione del raynon si è ancora visto se non sulla Nvidia Titan V.Non rimane che vedere le eventuali applicazioni in questo campo. E voi cosa ne pensate? Puntate alle RTX?Leggi altro...