Alfa Romeo - Grandi novità a Ginevra

F1 - Antonio Giovinazzi : “Aver guidato l’Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale” : Da domani si ricomincia: seconda ed ultima serie dei test collettivi di Formula Uno a Barcellona (Spagna). Dal 26 febbraio al 1° marzo il circuito del Montmeló darà modo ai team di testare il proprio materiale in vista dell’esordio iridato previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), nell’abituale scenario dell’Albert Park. Si può sorridere in casa Alfa Romeo Racing. La scuderia nata dalla fusione tra l’azienda nostrana ...

Alfa Romeo - operazione dowsizing : arriva il 1.5 litri turbo benzina FireFly [FOTO] : Il nuovo motore turbo benzina dedicato ai modelli Alfa Romeo Giulia e Stelvio sarà declinato anche in una variante ibrida La Casa del Biscione si prepara ad un apiccola grande rivoluzione, infatti nel prossimo futuro i modelli Giulia e Stelvio saranno equipaggiati con il nuovo propulsore 1.5 litri turbo benzina FireFly in grado di erogare oltre 200 CV e una coppia di circa 320 Nm. Questa unità sostituirà l’attuale motore 2.0 litri turbo ...

F1 - Mick Schumacher pronto per l’esordio nei rookie test : prima l’Alfa Romeo e poi la Ferrari? : Mick Schumacher potrebbe fare il suo esordio su una monoposto di F1 in Bahrain sulla Alfa Romeo CR38 prima di mettersi al volante della Ferrari SF90 in occasione dei test in-season di Barcellona. L’indiscrezione è stata riportata da it.motorsport.com che ha parlato dei giovani che disputeranno i rookie test 2019, le prove sono in programma dopo il secondo Gran Premio stagionale proprio al Sakhir: il regolamento impone alle squadre di ...

Alfa Romeo - Lepopea in Formula 1 dalla 158 alla Sauber - FOTO GALLERY : Il secondo dopoguerra, unarzilla vecchietta e la gloria: si può sintetizzare così la leggenda del Biscione, oggi nel Circus con la nuova monoposto del team Alfa Romeo Racing, agli albori della Formula 1. La 158, presto ribattezzata Alfetta, era stata progettata nel 1937 da tecnici dellAlfa, a quellepoca distaccati presso la Scuderia Ferrari di Modena, per partecipare alle gare di monoposto con motore 1.500, che affiancavano le sorelle ...

Alfa Romeo - e se a Ginevra arrivasse la supercar da 700 CV? [FOTO] : Al Salone di Ginevra potrebbe arrivare una sorpresa realizzata in collaborazione con Sauber Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile debutto a Ginevra dell’inedita supercar Alfa Romeo 8C realizzata in collaborazione con la Sauber Secondo gli insistenti rumors che si sono susseguiti negli ultimi giorni. Alfa Romeo dovrebbe svelare in occasione dell’imminente Salone di Ginevra 2019 (7-17 marzo) un SUV compatto di segmento C che ...

Alfa Romeo - a Ginevra potrebbe esserci il prototipo del nuovo C-Suv : Mancano pochi giorni al Salone di Ginevra, in programma dal 7 al 17 marzo, e le voci su quello che sarà mostrato al pubblico da Alfa Romeo si fanno più concrete e insistenti. Il gruppo Fca capitanato dal ceo Mike Manley non vuole certo rendere improduttiva la più importante kermesse motoristica europea, e le novità più interessanti del gruppo si concentreranno sul brand Alfa Romeo. Il 'biscione' ha promesso una vera sorpresa presso il suo stand, ...

Alfa Romeo - nuovo Suv in arrivo : 'A Ginevra qualcosa di nuovo' : Siamo entusiasti di poter mostrare a tutti un assaggio di ciò che verrà nel mondo delle performance e del lusso italiano. Il 5 marzo potrete dare uno sguardo al prossimo capitolo della leggendaria ...

F1 - Test Barcellona 2019. Antonio Giovinazzi : “Giornata positiva. Raikkonen motivatissimo - Alfa Romeo nata bene” : Antonio Giovinazzi si è ben comportato nella prima settimana di Test F1 che si è svolta a Barcellona, il pugliese si è distinto al volante dell’Alfa Romeo Racing e oggi ha inanellato addirittura 154 giri chiudendo con l’ottavo tempo (ma non ha tentato il time-attack). Il pilota di Martina Franca ha rilasciato un’intervista a it.motorsport.com parlando delle sensazioni provate al Montmelò: “È stato un giorno positivo, ...

Alfa Romeo punta tutto su Ginevra : arrivano C-SUV e Giulietta restyling : La Casa del Biscione vuole puntare sul suo rilancio in occasione di uno dei più importanti appuntamenti mondiali del settore automotive Alfa Romeo questa volta fa sul serio, o almeno così pare: dopo numerosi annunci e altrettante delusioni, in occasione dell’imminente Salone di Ginevra 2019 che si svolgerà dal 7 al 17 marzo, presenterà due interessanti novità. La prima non è una vera e propria novità, ma un aggiornamento dedicato alla ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen ha già trasformato l’Alfa Romeo : le parole di Kimi fanno sognare il team svizzero : Il pilota finlandese ha chiuso al secondo posto la giornata di oggi, apparendo molto soddisfatto davanti ai microfoni dei media Kimi Raikkonen si è già preso l’Alfa Romeo, sorprendendo al volante della nuova C38 in questi primi giorni di Test a Barcellona. Senza spingere a fondo, il finlandese ha chiuso la giornata di oggi al secondo posto, superato solo bel finale da Kvyat di soli 58 millesimi. AFP/LaPresse Un risultato esaltante ...

F1 - analisi terza giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - Red Bull e Mercedes ci sono - Toro Rosso e Alfa Romeo stupiscono : Si è conclusa anche la terza giornata dei Test F1 di Barcellona 2019. Un mercoledì intenso quanto indicativo, sotto diversi punti di vista. Le vetture stanno sempre più prendendo forma e, finalmente, anche la Williams è apparsa sul tracciato del Montmelò. Davanti a tutti, ancora una volta la Ferrari? No, stavolta no. Il miglior tempo lo ha fissato, in chiusura di sessione, Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Il russo ha cercato il ...

