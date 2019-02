Alemanno condannato a sei anni per corruzione | «Sentenza sbagliata | io innocente»

L'ex sindaco di Roma Alemanno condannato a 6 anni per corruzione : Roma, 25 feb., askanews, - I giudici della II sezione penale del Tribunale di Roma hanno condannato L'ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno a 6 anni di reclusione per corruzione e finanziamento ...

Mondo di Mezzo : Gianni Alemanno condannato a 6 anni : Gianni Alemanno è stato condannato a sei anni per corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo. L’ex sindaco di Roma secondo i giudici fu "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale all'interno dell'amministrazione comunale". La sentenza di condanna per Alemanno è stata emessa dalla seconda sezione penale del tribunale di Roma dopo due ore di camera di consiglio. Secondo la ...

Alemanno condannato e il condizionamento della politica a Roma : Le propaggini politiche del processo a Mafia capitale sono arrivate fino al Campidoglio governato dall'ex sindaco Gianni Alemanno. La sua condanna per corruzione è figlia dell'indagine sul 'mondo mezzo' che inizialmente aveva visto l'esponente della destra indagato per associazione mafiosa. Poi quell'accusa fu archiviata, perché non c'erano elementi sufficienti a sostenere la sua ...

Roma - inchiesta 'Mondo di Mezzo' : ex sindaco Alemanno condannato a 6 anni di reclusione : Sono sei gli anni di reclusione che il Tribunale di Roma ha inflitto in primo grado nei confronti di Gianni Alemanno, ex sindaco della Capitale, ed ex ministro delle politiche agricole nel governo presieduto da Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, Alemanno è accusato di aver percepito da Salvatore Buzzi, e da altri soggetti che agivano in accordo con lo stesso, parecchio denaro contante: le somme, secondo quanto ...

Perché Alemanno è stato condannato a 6 anni di carcere : Il pm Luca Tescaroli, da qualche mese procuratore aggiunto a Firenze, nel processo stralcio di Mafia Capitale, aveva chiesto che Gianni Alemanno fosse condannato a 5 anni di reclusione (4 anni e mezzo per corruzione più altri 6 mesi per finanziamento illecito) Perché è stato "l'uomo politico di riferimento dell'organizzazione Mafia Capitale in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 - 12 giugno 2013”. ...