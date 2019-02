Adrian rinviato alla prossima stagione | è ufficiale

Adrian - lo show di Adriano Celentano “è stato sospeso e rinviato in autunno” : Adrian, lo show di Adriano Celentano su Canale 5, “è stato sospeso e rinviato al prossimo autunno“. È l’indiscrezione rivelata da TvBlog, secondo cui, visto il flop delle prime puntate, Mediaset avrebbe deciso di sospenderne definitivamente la messa in onda per questa stagione televisiva e rinviare le cinque puntate rimaste addirittura al prossimo autunno, per provare a rilanciarlo. Non solo, TvBlog ipotizza persino cambiamenti ...

Il ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 con lo show Adrian non ha fatto faville e gli ascolti delle prime puntate di messa in onda sono stati a dir poco deludenti. Mediaset ha fatto sapere di aver sospeso lo show per due settimane in seguito ad una forte influenza che aveva colpito il Molleggiato e che lo aveva portato a non seguire più in prima persona gli eventi e la costruzione dello show.

Adrian rinviato? Lo show e la serie d'animazione dovrebbero tornare in autunno : Nel frattempo Celentano aveva chiamato in causa la società Mondo Tv per un risarcimento: non soddisfatta dal lavoro svolto, avviò una causa di risarcimento dal febbraio 2012, cui Mondo tv rispose con ...