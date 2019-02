Adrian | l' ultima voce per salvare il salvabile Mediaset | piano disperato

Adrian - l'ultima indiscrezione esplosiva sullo show di Celentano : 'Che fine farà' - colpo di scena a Mediaset : 'Comunque pare che Adrian , pure quello di carne, torni. Celentano presenterà un nuovo certificato medico e poi tra 1 o 2 settimane torna. Dicono sempre sul palco, per le ultime 5 puntate , paura eh?, ...

Adrian - l'ultima indiscrezione esplosiva sullo show di Celentano : "Che fine farà" - colpo di scena a Mediaset : "Comunque pare che Adrian (pure quello di carne) torni. Celentano presenterà un nuovo certificato medico e poi tra 1 o 2 settimane torna. Dicono sempre sul palco, per le ultime 5 puntate (paura eh?)". Questa la bomba che sgancia Renato Franco, giornalista del Corriere della sera, dopo l'intervista d

Adrian : gli ascolti sprofondano - invece trionfa la Rai con l’ultima puntata de “La compagnia del cigno” : “È inutile bussare qui non vi aprirà nessuno”. Gli ascolti tv di Adriano Celentano “cantano” e parlano chiaro, gli spettatori stanno letteralmente scappando da Canale 5. La parte dal vivo “Aspettando Adrian”, con la... L'articolo Adrian: gli ascolti sprofondano, invece trionfa la Rai con l’ultima puntata de “La compagnia del cigno” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La puntata di Adrian di Celentano del 4 febbraio è l’ultima di lunedì - l’arrivo di Montalbano cambia la programmazione : Prosegue su Canale5, nonostante il calo verticale degli ascolti, la programmazione della serie-evento che tanto evento poi non si è rivelata: la puntata di Adrian di Celentano del 4 febbraio sarà però l'ultima in onda di lunedì, perché l'arrivo di Montalbano su Rai1 con due nuovi film ha imposto un cambiamento della programmazione dello show del Molleggiato. Visto l'andazzo dell'Auditel, Canale5 vuole evitare l'umiliazione definitiva per ...

Adrian - "lo schifo sullo stupro". L'ultima devastante accusa contro Celentano - si mette malissimo : Dopo il razzismo, l'accusa di misoginia, maschilismo e sessismo. Adriano Celentano e Adrian non si fanno mancare nulla. Lunedì sera si erano scatenate le polemiche per come il cartone-evento di Canale 5 aveva dipinto Napoli, martedì nella seconda puntata non è passato indenne dalle Forche caudine di