L' Addio a Donna Marella sulle note di Yves Montand «Era solida e resiliente» : ... che intona quella filastrocca per bambini che è Aux marches du Palais , lascia la chiesa e questo mondo,« jusqu'à la fin du monde », fino alla fine del mondo.

Addio a Marella Agnelli , i funerali a Villar Perosa. FOTO La cerimonia per l'ultimo saluto alla vedova dell'avvocato Agnelli , morta sabato a 92 anni , è iniziata alle 11. Tra i primi ad arrivare Margherita Agnelli con il marito Sergio de Pahlen. Giornata di lutto nel paese in provincia di Torino

Addio a Marella Agnelli - regina silenziosa e senza corona. Con lei se ne va un pezzo del ’900 : La tranquillità e l’inquietudine. L’ombra della riservatezza dell’ultima borghesia europea e l’amore – anche pubblico – per la cultura, in particolare per l’arte. Donna Marella era prima di tutto Marella Caracciolo di Castagneto. Poi è diventata la compagna di vita di una delle icone del potere e della società italiana, Gianni Agnelli...