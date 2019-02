Abusi | la Germania chiede l' accesso agli archivi della Chiesa tedesca

Germania - almeno 23 bambini vittime di Abusi in un campeggio : “Violentati per 10 anni” : Un grave caso di pedofilia scuote la Germania. Tre uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver abusato nel giro di dieci anni di almeno 23 bambini in un campeggio. Le vittime avevano fra i 4 e i 13 anni e sarebbero stati commessi oltre mille abusi. Nella roulotte di uno dei sospettati trovati 13mila video pedopornografici.Continua a leggere