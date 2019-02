A “Green Book” l’Oscar come miglior film 

lastampa

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Una commedia di amore e amicizia, Green Book ha vintoper ilfilm alla 91ma edizione degli Academy Awards. Non era fra i favoriti ma era in qualche modo in perfetta linea con una serata i cui temi d’inclusione e d’integrazione hanno monopolizzato l’intera cerimonia. La corroborante storia del viaggio del musicista Don Shirley e del ...