A “Green Book” l’Oscar come miglior film 

VIDEO Oscar 2019 - miglior film a Green Book : la premiazione sul palco e il trailer della pellicola : Green Book ha vinto l’Oscar 2019 per il miglior film. La pellicola diretta da Peter Farrelly ha portato a casa il premio più importante consegnato direttamente dalle mani di Julia Roberts: la storia dell’amicizia tra un pianista afroamericano e un italoamericano ha raccolto i consensi della giuria. Un film sull’amore che supera le differenze, come ha dichiarato il regista, è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti, una ...

L'Oscar 2019 va a Green Book - il film sull'amicizia oltre i muri del razzismo : Una commedia di amore e amicizia, Green Book ha vinto L'Oscar per il miglior film alla 91ma edizione degli Academy Awards. Non era fra i favoriti, ma era in qualche modo in perfetta linea con una serata i cui temi d'inclusione e d'integrazione hanno monopolizzato l'intera cerimonia. La corroborante storia del viaggio del musicista Don Shirley e del suo autista nell'America profonda e razzista degli anni Sessanta, ha vinto tre statuette ...

Green Book e i premiati degli Oscar : ANSA, - ROMA, 25 FEB - Oscar nel segno dell'inclusione e dell'integrazione. Miglior film è Green Book di Peter Farrelly, che ha vinto anche per l'attore non protagonista, Mahershala Ali e la ...

Cos’è “Green Book” : Il film che ha vinto l'Oscar parla di un pianista jazz nero e del suo autista italoamericano, ma non è piaciuto a tutti

Oscar 2019 - trionfo 'black'. 'Green Book' vince un'edizione da record : È un'edizione da record la novantunesima dei premi Oscar. un'edizione che sarà ricordata come un inno alla diversità. A vincere il miglior film è Green Book , una commedia su un'improbabile ma ...

'Green Book' è il miglior film - tre Oscar a Cuarón : ... Ermanno Olmi, Bernardo Bertolucci e Vittorio Taviani sono i tre registi italiani comparsi nella tradizionale rubrica In Memoriam che ogni anno l'Academy dedica alle persone scomparse nel mondo del ...

Oscar : vince Green Book - ma la migliore regia va a Cuaron (Roma) : Si dice che tutte le strade portino a Roma, ma non quella del novantunesimo Oscar per il miglior film, che attraversa gli Stati Uniti dei primi anni Sessanta da New York al profondo Sud, ancora schiavo della segregazione razziale. vince Green Book di Peter Farrelly, a coronamento di un’edizione con diverse sorprese e che ha confermato la tendenza degli ultimi anni di una spartizione equilibrata dei premi senza una pellicola veramente ...

Oscar 2019 - Green Book miglior film. Rami Malek e Olivia Colman premiati per Bohemian Rhapsody e La Favorita). E Cuaron best director : Oscar politico e black come non mai. Green Book, un buddy movie comico sull’integrazione razziale tra un autista buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano gay negli Usa degli anni sessanta è l’Oscar per il miglior Film 2019. Alfonso Cuaron è il miglior regista per Roma (che vince anche l’Oscar come miglior Film Straniero). Rami Malek/Freddie Mercury è miglior attore per Bohemian Rhapsody e Olivia Colman miglior attrice per La ...

Oscar 2019 - il premio a Green Book parla l'italiano del 'paisà' Viggo Mortensen : Con un colpo di scena che ha ribaltato tutti i pronostici, l'Oscar è andato a 'Green Book'. La toccante commedia di Peter Farrelly sulla storia vera dell'amicizia tra il musicista afroamericano Don ...