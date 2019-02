: Zingaretti:Pd,puntare su delusi del M5S - NotizieIN : Zingaretti:Pd,puntare su delusi del M5S - TelevideoRai101 : Zingaretti:Pd,puntare su delusi del M5S - emme_roberto : @CarloCalenda ho ascoltato Zingaretti mart sera in tv a parte puntare il dito contro 'quelli la ' e sparare qualche… -

, in attesa delle primarie del Pd,lancia dalle pagine di Repubblica il suo programma elettorale:"Punto ai voti deidel M5S, nuove alleanze con forze civiche e politiche e basta con nostalgie". L'anti Renzi alla segreteria del Pd, si dice convinto che per vincere il partito deve "ricostruire e allargare" esull'istruzionem, sulla scuola per "sbloccare la scala sociale". I sovranisti e Salvini in ascesa alle Europee? "Il suo radicamento è fondato sull'odio e non ha un progetto".(Di domenica 24 febbraio 2019)