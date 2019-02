Zaniolo-Juventus | offerta monstre in estate | ecco il piano di Paratici

Zaniolo-Juventus - la svolta : Paratici incontra l’agente a Madrid : ZANIOLO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Calciomercato.it”, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’assalto reale e concreto su Nicolò Zaniolo. Paratici avrebbe incontrato l’agente del giocatore a Madrid per discutere del potenziale passaggio del giocatore in maglia bianconera. Un interesse confermato pochi giorni fa dallo stesso Paratici, il quale ha ammesso: “Chiaro che […] More

Zaniolo-Juventus - assalto decisivo in estate : Paratici stregato dall’ex Inter : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo resta l’uomo, o meglio, il ragazzo del momento. La doppietta in Champions League contro il Porto gli ha permesso di aumentare la sua visibilità Internazionale ed allo stesso tempo di di far lievatre il suo prezzo. Infatti il suo valore prima era circa 40 milioni, adesso è aumentato. Al momento però […] More

Juventus - Paratici è scatenato : “Icardi? Abbiamo chiesto informazioni. Su Zaniolo…” : Juventus Paratici – Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai 1. Il ds ha risposto inizialmente alle domande riguardanti Icardi e un suo accostamento alla Juve: “La nostra non era azione di disturbo e ultimamente non ci sono stati contatti con la signora Icardi. Era una operazione informativa, […] L'articolo Juventus, Paratici è scatenato: “Icardi? ...

Zaniolo-Juventus - spunta il Real. Monchi vuole blindare l’azzurro : Zaniolo-Juventus, novità sul futuro del trequartista della Roma e della Nazionale da Niccolò Ceccarini, direttore di RMC, all’interno dell’editoriale odierno per Tuttomercatoweb. Monchi intende proporre il rinnovo al giocatore, finito nel mirino non solo della Juve ma anche del Real Madrid. Zaniolo-Juventus, l’editoriale di Ceccarini “…Nicolò Zaniolo ha tutto per diventare un grande giocatore. Ed […] More

Zaniolo-Juventus - ecco come Paratici finanzierà il colpo dell’estate : ZANIOLO JUVENTUS- Fabio Paratici sarebbe rimasto stregato da Nicolò Zaniolo e sarebbe pronto a mettere le mani sul centrocampista della Roma in vista della prossima estate. 40 milioni l’ipotetica cifra che i bianconeri sarebbero disposti a versare nelle casse capitoline, cifra che la Roma potrebbe rifiutare in maniera netta e decisa. Un’esplosione totale che starebbe […] More

Zaniolo-Juventus - clamoroso : cuore bianconero su facebook -FOTO- : ZANIOLO JUVENTUS- 19 anni e un record già scritto nella storia. Nicolò Zaniolo è il giocatore italiano più giovane ad aver realizzato una doppietta in Champions League. Un trasferimento dall’Inter alla Roma e una valutazione cresciuta in maniera smisurata. Non solo, occhio all’ultima indiscrezione trapelata dall’account ufficiale del campioncino giallorosso. Di fatto, come si vede […] More

Zaniolo e i post da tifoso della Juventus. Esultanza alla CR7 ai tempi dell'Inter : Il Corriere dello Sport, tra l'altro, ha svelato come Zaniolo sia tifoso della Juventus dato che è il quotidiano romano è andato a ripescare alcuni tweet del ragazzo quando festeggiò lo Scudetto ...

La Juventus punta Zaniolo : ecco quando esultava come Cristiano Ronaldo : TORINO - Anche Paratici , dopo averlo messo sulla lista della spesa, ha ammirato la doppietta di Zaniolo all' Olimpico in Champions contro il Porto . I tifosi della Roma sperano di aver trovato l'...

Zaniolo-Juventus - il piano di Paratici : ecco perchè si può davvero! : ZANIOLO JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a puntare in maniera netta e decisa su Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma piace particolarmente a Paratici, il quale lo avrebbe già individuato come rinforzo ideale in vista della Juventus del futuro. 40 milioni di euro l’offerta che il club bianconero sembrerebbe esser pronta a mettere sul piatto […] More

Juventus - Paratici in missione per Zaniolo e de Ligt (RUMORS) : La Juventus è una società molto equilibrata e razionale che ama programmare anzitempo per giocare sempre d'anticipo in campo e sul mercato. Con la riapertura della Champions League, la dirigenza della Continassa sta già vagliando i futuri obiettivi della sessione estiva. A tal proposito, il direttore dell'area sportiva Fabio Paratici martedì è volato nella capitale per seguire la partita Roma-Porto, conclusasi con la vittoria dei padroni di casa ...

Zaniolo è già della Juventus : guardate che scriveva sui social : ROMA - Paratici che lo osserva dalla tribuna, quella 'lista della spesa' dimenticata al ristorante dallo Chief Football Officer bianconero e dei vecchi post sui social. Se tre indizi fanno una prova, ...

Zaniolo-Juventus - ecco perchè si può davvero : retroscena Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- Come evidenziato dai principali siti di mercato, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Nicolò Zaniolo, ieri protagonista assoluto del successo della Roma sul Porto. Paratici potrebbe tentare l’affondo già in vista della prossima e imminente sessione di mercato estiva. 40 milioni l’offerta bianconera. Paratici, intervistato ai microfoni della “Gazzetta […] More