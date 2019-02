Volley | Superlega | Perugia sempre leader | vincono Civitanova | Modena e Milano

Volley - SuperLega 2019 : 22^ giornata - Perugia vola a +3 su Trento. Civitanova e Modena vincono - Milano scatenata : vincono tutte le big nel pomeriggio riservato alla 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano a squadre. Perugia si conferma al comando con tre punti di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Padova, i Block Devils hanno espugnato Monza per 3-0 con relativa facilità e proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica grazie alle prestazioni da urlo dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (16 punti) e dello ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 24 febbraio - risultati in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 22^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sono in programma ben sei partite in questo ricco pomeriggio che si preannuncia particolarmente spettacolare e che potrebbe delineare la classifica quando mancano appena quattro turni al termine della regular season. Perugia vuole rafforzare il primo posto in classifica e cercherà una vittoria a Monza ma i Block Devils non ...

Volley : Superlega - Trento supera Padova e balza in vetta : LA CRONACA DEL MATCH - L'Itas Trentino si presenta in formazione tipo di fronte al proprio pubblico: lo starting six prevede Giannelli al palleggio, Vettori opposto, Russell e Kovacevic in posto 4, ...

Volley - SuperLega 2019 : Trento asfalta Padova e aggancia Perugia al comando! Domani la risposta degli umbri : Trento ha sconfitto Padova con un netto 3-0 (25-23; 25-18; 25-16) in appena 83 minuti di gioco nell’anticipo della 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I dolomitici non hanno avuto alcun problema a regolare gli avversari di fronte al proprio pubblico e hanno momentaneamente agganciato Perugia al comando della classifica generale, Domani i Block Devils dovranno rispondere sul campo di Monza. I ...

Volley : Superlega - nel week end si gioca la 9a di ritorno : Altre sfida da seguire su Rai Sport Calzedonia Verona - Revivre Axopower Milano. Itas Trentino - Kioene Padova . Faccia a faccia n. 30. I gialloblù si sono imposti 25 volte sui patavini. Secondi ma ...

Volley - SuperLega 2019 : 22^ giornata - Perugia e Trento si sfidano a distanza. Modena per tornare alla vittoria : Nel weekend del 23-24 febbraio si giocherà la 22^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Non sono in programma dei big match ma il turno potrebbe diventare fondamentale per la classifica generale visto che ci avviciniamo a grandi passi verso il termine della regular season. La capolista Perugia ha allungato al comando (tre punti di vantaggio su Trento), sta attraversando un buon momento di forma condito ...

Volley - SuperLega 2019 : Verona firma l’impresa - Trento si arrende al tie-break. Perugia allunga in testa - +3 sui dolomitici : Verona ha firmato un autentico colpaccio e ha sconfitto Trento per 3-2 (21-25; 25-21; 21-25; 25-18; 16-14) nel posticipo della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Calzedonia è riuscita a imporsi di fronte al pubblico dell’AGSM Forum e ha rafforzato il sesto posto in classifica mentre i dolomitici sono incappati nella quarta sconfitta nel torneo, scivolando così a tre punti di distacco dalla ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 21^ giornata. Juantorena graffia - Ricci cresce - bene Raffaelli : Nel weekend si è disputata la 21^ giornata della SuperLega che si completerà questa sera con il posticipo tra Verona e Trento. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana riservato al massimo campionato italiano di Volley maschile. OSMANY Juantorena. Ci mette il suo solito zampino nella grande serata di Civitanova che demolisce Modena e aggancia Trento al secondo posto (momentaneamente). La Pantera mette a ...

Superlega - successo della Consar Ravenna per 3-2 contro la Top Volley Latina : La cronaca della partita Si parte con uno strappetto di qua , 2-0, e di là , 2-3, poi si viaggia in perfetto equilibrio fino all'8 pari quando la Top Volley prova l'allungo con un errore Ravenna e un ...

Volley - Superlega : Civitanova travolge Modena. Perugia senza problemi : ROMA - Non c'è storia nel big match della 21esima giornata di Superlega tra Civitanova e Modena. La Lube domina dall'inizio alla fine, trascinata dal solito duo Sokolov-Hidalgo, protagonisti ...

Volley : Superlega - Perugia rullo compressore - Ravenna e Monza corsare : I TABELLINI- SIR SAFETY CONAD Perugia - BCC CASTELLANA GROTTE 3-0, 25-22, 25-23, 25-20, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 1, Lanza 6, Podrascanin 10, Atanasijevic 22, Hoag 6, Ricci 8, Seif 0, Della ...

Volley - SuperLega 2019 : Civitanova-Modena 3-0. La Lube travolge i Canarini : cucinieri secondi - emiliani in crisi totale : Civitanova ha travolto Modena con un roboante 3-0 (25-17; 25-14; 25-19) nel big match della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube ha letteralmente stritolato i malcapitati Canarini all’Eurosuole Forum e ha agganciato Trento al secondo posto in classifica (a quattro lunghezze dalla capolista Perugia, i dolomitici giocheranno domani sera sul campo di Verona). Gli emiliani sono incappati nella ...