Volley | A2 Maschile | Girone Blu | Catania interrompe la serie no a Cisano

Volley : A2 Maschile - cambio di panchina ad Alessano - via Lorizio - torna Tofoli : Alessano , LECCE, - L'Aurispa Alessano cambia la guida tecnica. Esonerato Giuseppe Lorizio che paga il quart'ultimo posto in classifica nel Girone Bianco della squadra salentina. L'avventura dell'...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco - Brescia ok al tie break - Spoleto ko : ROMA - La quarta giornata di ritorno del Girone Bianco di A2 Maschile ha fatto registrare il mancato svolgimento del match fra Synergy Arapi F.lli Mondovì - BCC Leverano per il mancato arrivo dei ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Piacenza aggancia Bergamo al comando : ROMA - Nella quarta di ritorno del Girone Blu di A2 Maschile da registrare l'aggancio in testa della Gas Sales Piacenza sull'Olimpia Bergamo , anche se la squadra di Spanakis ha una partita in meno ...

Volley : Coppa Italia A2 Maschile - in semifinale Bergamo - Piacenza - Brescia e Mondovì : ROMA- Le sfide in gara unica dei Quarti di Finale di Coppa Italia di A2 Maschile ha visto il successo delle formazioni di casa, ovvero quelle meglio classificate al termine dell'andata di Regular ...

Volley : Coppa Italia A2 Maschile - Bergamo - Brescia - Mondovì e Piacenza in semifinale : ROMA- ROMA- Olimpia Bergamo , Synergy Arapi F.Lli Mondovì , Centrale del Latte Sferc Brescia e Gas Sales Piacenza approdano alle Semifinali di Coppa Italia di A2 Maschile . Le sfide in gara unica dei ...

Volley Club Frascati (Under 13 maschile) - Bilancioni : «Molto soddisfatti dei nostri due gruppi» : Roma – E’ terminata la prima fase di stagione per l’Under 13 maschile del Volley Club Frascati. Un percorso decisamente soddisfacente come si intuisce dalle parole di coach Matteo Bilancioni. «Abbiamo formato due gruppi, uno “rosso” con ragazzi che avevano già qualche esperienza pallavolistica alle spalle e uno “blu” in cui abbiamo inserito i “novizi” della nostra disciplina. I riscontri da entrambe le squadre sono stati molto positivi: i ...