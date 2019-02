Volley | A1 Femminile | Scandicci supera Busto solo al tie break

Volley : A1 Femminile - Scandicci batte Busto ma che fatica : LA CRONACA DEL MATCH- Starting six: Scandicci parte con Malinov - Haak, Adenizia - Stevanovic, Bosetti - Vasileva, Merlo libero. La UYBA risponde con Orro - Grobelna, Bonifacio - Botezat, Gennari - ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata - Novara crolla a Monza! Scandicci batte Busto al tie-break : Sono arrivate grandissime sorprese negli anticipi della 21^ giornata della Serie A1 di Volley femminile che si completerà domani pomeriggio. La capolista Novara è clamorosamente crollata sul campo della lanciatissima Monza, le piemontesi erano passate in vantaggio vincendo il primo set ma a quel punto le brianzole si sono scatenate e si sono imposte per 3-1 (23-25; 25-16; 25-20; 25-20). Alla Candy Arena le rosablù si sono fatte trascinare da ...

Volley : A2 Femminile - Perugia-Soverato match clou della Pool Promozione : L'augurio è quello di avere una grande affluenza di pubblico, trasformando in una serata di festa e sport questo match tra due eccellenze della pallavolo piemontese '. ' Il Cus Torino è stata la mia ...

Volley : A2 Femminile - nella Pool Promozione big match Perugia-Soverato : Si tratterà di un'occasione unica per tutti, specialmente per il mondo universitario. L'augurio è quello di avere una grande affluenza di pubblico, trasformando in una serata di festa e sport questo ...

Volley Femminile - Serie A 2019. 25ma giornata : Novara rischia a Monza - che battaglia tar Scandicci e Busto Arsizio! : Sono due gli scontri al vertice (entrambi in programma domani) che infiammano la 25ma giornata della Serie A1 femminile di Volley con punti pesanti in palio un po’ in tutte le “battaglie” in corso quando mancano solo sei turni al termine della regular season. C’è la sfida per il primo posto che, al momento, sembra interessare Novara e Conegliano, appaiate in vetta alla graduatoria. Se l’Imoco Conegliano è impegnato ...

Volley Femminile - Champions League 2019 : Scandicci-Conegliano 3-2 - le toscane ai quarti di finale! Pantere con le spalle al muro : Il derby italiano valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile ha espresso un verdetto forte e chiaro: Scandicci si è qualificata per i quarti di finale ed è tra le otto grandi d’Europa alla sua prima apparizione nel torneo, Conegliano è invece con le spalle al muro ed è obbligata a vincere l’ultima partita contro il Lodz e a sperare in incroci favorevoli dagli altri gironi per essere tra le tre ...

Scandicci-Conegliano in tv oggi - Champions Volley Femminile : orario - programma e come vederla in streaming : oggi mercoledì 20 febbraio si gioca Scandicci-Conegliano, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo al Mandela Forum di Firenze, le due squadre si affrontano in uno scontro diretto determinante per le sorti del proprio girone: le toscane si trovano al comando con 3 vittorie e 10 punti, le venete inseguono con lo stesso numero di successi ma tre punti in meno. Soltanto la ...

Volley Femminile - Champions League 2019. Novara sbanca Lodz e resta a punteggio pieno : Quinta partita e quinta vittoria nel girone preliminare di Champions League per l’Igor Gorgonzola Novara che vince una partita senza storia sul campo del Lodz e consolida il suo primo posto nel girone di Champions League, già acquisito dopo quattro giornate. Le piemontesi non concedono sconti alle polacche e chiudono in poco più di un’ora la pratica vincendo un match a senso unico con un secco 3-0. Barbolini schiera la formazione ...

Volley Femminile - Champions League 2019 : sfida al vertice tra Scandicci e Conegliano! La prima posizione in palio nel derby italiano : Si giocherà domani, mercoledì 20 febbraio alle ore 20.30, una sfida fondamentale per il cammino di Scandicci e Conegliano nella Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le due squadre italiane, inserite entrambe nel gruppo D, si affronteranno per la quinta giornata della fase a gironi in un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione ai quarti di finale. La classifica vede al comando Scandicci con tre vittorie e 10 punti, mentre ...

Lodz-Novara in tv oggi - Champions Volley Femminile : orario - programma e come vederla in streaming : Impegno fondamentale per il cammino di Novara nella Champions League 2018-2019 di volley femminile quello che attende questa sera le ragazze di Massimo Barbolini. La formazione piemontese scenderà in campo in Polonia in casa del Budowlani Lodz nella quinta giornata della fase a gironi, in uno scontro diretto che può regalare a Paola Egonu e compagne la qualificazione ai quarti di finale. Sino a questo momento Novara non ha perso neppure un set ...

Volley Femminile - Champions League 2019 : Novara vola a Lodz per qualificarsi ai quarti di finale : Novara è un passo dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno vinto i primi quattro incontri disputati per 3-0 e ora vanno a caccia del quinto successo che varrebbe la sicurezza matematica del primo posto nel girone e dunque del passaggio del turno. Le ragazze di Massimo Barbolini torneranno in campo martedì 19 febbraio (ore 18.00) per affrontare il Budowlani Lodz in trasferta, le ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 20^ giornata - brillano le sorelle Bosetti ed Egonu : Nel weekend si è disputata la 20^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. LUCIA Bosetti. Una prova da vera capitana per la schiacciatrice di Scandicci che giganteggia nel match vinto contro Monza: 17 punti, 5 muri, 44% in attacco e 76% in ricezione da vera leader accanto al fenomeno Isabelle Haak. PAOLA Egonu. La fuoriclasse non deve strafare, ...

Scandicci-Conegliano - Champions League Volley Femminile : data - programma - orario - tv e streaming : Mercoledì 20 febbraio si giocherà Scandicci-Conegliano, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Al Mandela Forum di Firenze andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool D: le toscane sono al comando del girone con 3 vittorie e 10 punti, le venete inseguono con lo stesso numero di successi ma tre punti in meno. Lo scontro diretto tra le due compagini italiane sarà determinante per ...

Lodz-Novara - Champions League Volley Femminile : data - programma - orario - tv e streaming : Riprende questa settimana il cammino di Novara nella Champions League 2018-2019 di volley femminile. Le ragazze di Massimo Barbolini sono attese domani dalla delicata trasferta in Polonia sul campo del Budowlani Lodz, in un incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi e decisivo in ottica qualificazione ai quarti di finale. Percorso netto per Novara fino a questo momento nella competizione. La formazione piemontese infatti non ha ...