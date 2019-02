Vivendi torna all’attacco | Elliott ha fuorviato investitori

ilfogliettone

(Di domenica 24 febbraio 2019) Nuovo duro attacco del gruppo francesecontro il fondo, in vista dall'assemblea degli azionisti di Tim Telecom Italia del 29 marzo a cui propone di procedere alla revoca di 5 amministratori. "hagli. La sua condotta ha provocato una distruzione di valore e ha messo in pericolo la stabilità finanziaria di Tim beneficiando nel contempo del calo del prezzo delle azioni".Accuse messe nero su bianco in un "White Paper", intitolato "Restituire Valore a Telecom Italia" diffuso in vista dell'assemblea.Un documento che giunge pochi giorni dopo una missiva che, secondo indiscrezioni di stampa, il presidente di, Arnaud de Puyfontaine, Consigliere di Tim, avrebbe inviato alla Consob, mentre mancano ormai pochi giorni alla presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi. Un pressing che ...