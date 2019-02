VIDEO gol Muriel | Fiorentina-Inter | punizione memorabile all’incrocio dei pali

VIDEO Fiorentina-Inter 3-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. VAR protagonista a Firenze : L’Inter pareggia in casa della Fiorentina per 3-3 nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di calcio: partenza pirotecnica con il gol al 1′ di Simeone ed il pareggio di Vecino al 6′ (confermato al VAR). Al 40′ sorpasso ospite con Politano, poi al 53′ rigore trasformato da Perisic (ancora consultato il VAR). I padroni di casa accorciano al 60′ con Biraghi, ma l’arbitro annulla dopo aver ...

DIRETTA/ Fiorentina Inter - risultato 1-3 - streaming VIDEO : gol annullato a Biraghi : Fiorentina Inter si gioca per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A: segui questa partita in DIRETTA tv e in DIRETTA streaming video.

Diretta Paganese Bisceglie/ Risultato live 0-0 - streaming VIDEO : Gaeta - gol annullato : Paganese Bisceglie si gioca per la ventottesima giornata nel girone C di Serie C: segui questa partita in Diretta tv e in Diretta streaming video.

VIDEO/ Bologna-Juventus - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 25giornata - : Video Bologna-Juventus , risultato finale 0-1, : highlights e gol della partita valevole per la 25giornata del campionato di Serie A.

VIDEO Parma-Napoli 0-4 - Highlights - gol e sintesi della partita. Doppietta di Milik : Il Napoli chiude nella prima frazione la pratica Parma, vince per 0-4 in trasferta ed avvisa la Juventus, in vista del big match della prossima giornata di Serie A: i partenopei si riportano a -13 in classifica e domenica prossima potranno ulteriormente accorciare. Gli uomini di Ancelotti nel posticipo delle ore 18.00 si impongono grazie alle reti nel primo tempo di Zielinski al 19′ e di Milik al 36′, e nella ripresa dello stesso ...

Parma-Napoli - gol pazzesco di Milik : la punizione sotto la barriera è geniale! [VIDEO] : Il Napoli si porta sullo 0-2 in casa del Parma grazie ad uno splendido gol di Arek Milik: il centravanti polacco beffa Sepe su punizione facendo passare la palla sotto la barriera Il Napoli chiude il primo tempo 0-2 in casa del Parma. Dopo la rete di Zielinski che ha sbloccato il risultato, è arrivato il raddoppio di Milik, capace di segnare un gol pazzesco su punizione. L’attaccante polacco, vista la posizione a pochi passi ...

VIDEO Bologna-Juventus 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Dybala entra e decide : Paulo Dybala entra e decide la partita tra Bologna e Juventus valida per la 25ma giornata della Serie A di calcio: l’argentino fa il suo ingresso in campo al 59′ al posto di Alex Sandro e al 67′ va in gol scaraventando in rete un pallone vagante in area felsinea. Di seguito le azioni salienti del match. GLI Highlights DI Bologna-Juventus 0-1 IL GOL DECISIVO SIGLATO DA Dybala ?????? ???????? : ??????? 0 × 1 ...

VIDEO Sassuolo-SPAL 1-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Botta e risposta tra Peluso e Petagna : Pari e patta tra Sassuolo e SPAL nella gara valida per la 25ma giornata della Serie A di calcio, terminata 1-1: al vantaggio siglato al 43′ da Peluso per i padroni di casa risponde dal dischetto Petagna al 68′. Un punto a testa che scontenta entrambe le squadre. Di seguito le immagini salienti della sfida. GLI Highlights DI Sassuolo-SPAL 1-1 IL VANTAGGIO SIGLATO DA Peluso AL 43′ ?????? ???????? : ?????? 1 × 0 ...

Bologna-Juventus 0-1 gol Dybala : la sblocca la Joya-VIDEO- : GOL Dybala- Smaltire la brutta prestazione del Wanda Metropolitano, questo il primo obiettivo per Massimiliano Allegri che modificherà qualcosa nell’assetto tattico bianconero rispetto alla sfida di Madrid. Riscattare la sconfitta in Champions League per mettere un seria ipoteca sul successo finale in campionato. Leader del campionato italiano la Juventus, che in Italia è letteralmente la schiacciasassi, ma […] More

Diretta Viterbese Catania/ Streaming VIDEO e tv : per Marotta caccia all'ottavo gol : Diretta Viterbese Catania Streaming video e tv, quote e risultato live del match della ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

VIDEO/ Foggia Benevento - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Foggia Benevento , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, giocata allo Zaccheria e valida nella 25giornata del Campionato di Serie B.

DIRETTA TRAPANI CAVESE/ Streaming VIDEO e tv : un solo gol nei tre precedenti : DIRETTA TRAPANI CAVESE: Streaming video e tv, quote e risultato live della ventottesima giornata di campionato nel girone C di Serie C.

VIDEO/ Frosinone Roma - 2-3 - : Zampa molto critico. Gol e highlights della partita : VIDEO Frosinone Roma , 2-3, : highlights e gol della partita di Serie A, derby laziale allo stadio Stirpe nella 25giornata del massimo campionato

Highlights Frosinone-Roma 2-3 - VIDEO e gol. Papera di Olsen - poi ci pensa Dzeko nel recupero : La Roma ha sconfitto il Frosinone per 3-2 nell’anticipo della 25esima giornata della Serie A 2019 di calcio. Un match ricco di emozioni quello del “Benito Stirpe” con i ciociari che sono passati in vantaggio al 5′ grazie a Ciano che ha tirato un missile dalla distanza e Olsen ha pasticciato la parata, probabilmente anche tradito dal forte vento della serata. I giallorossi hanno però ribaltato il risultato nel giro di un ...