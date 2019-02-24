Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 18 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA; IN ESTERNA CODE TRA APPIA E TUSCOLANA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. QUALCHE PROBLEMA POI SULLA FLAMINIA, DOVE SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA FLAMINIA, DOVE SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI. RICORDIAMO CHE, A CAUSA DELLA CADUTA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA FLAMINIA, DOVE TROVIAMO CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI. E A CAUSA DELLA CADUTA DI ALBERI A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA DI IERI, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, QUI CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI PROCEDE A RILENTO SUL PONTE DELLA SCAFA, TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, QUI CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI PROCEDE A RILENTO SUL PONTE DELLA SCAFA, TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO CON SENSO UNICO ALTERNATO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DALLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA DI IERI, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO SUL PONTE DELLA SCAFA; LUNGO IL TRATTO INTERESSATO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI; PER LA PRESENZA DI ALBERI CADUTI DISPOSTA INOLTRE CHIUSURA DELLA STRADA REGIONALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PROSEGUE ANCHE OGGI L’ALLERTA METEO SUL TERRITORIO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE: RIGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO, NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DELL’UNITÀ FORMIA-VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 10.00; E A SEGUITO DI DANNI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PASSIAMO AL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; E PROPRIO A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; E PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DELL’UNITÀ FORMIA-VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 10.00; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCOLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO BLOCCATO PER incidente sull’a1 firenze Roma al km 518 in direzione DELLA CAPITALE. CI sono 2 km di code CHE INIZIANO DALL’uscita di ponzano Romano MOLTI I DISAGI causati dal forte vento A Roma chiusa via colombo allo svincolo del bivio della Pontina in carreggiata centrale in direzione ostia code su via ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUOASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTI I DISAGI causati dal forte vento A Roma chiusa via colombo allo svincolo del bivio della Pontina in carreggiata centrale solo in direzione ostia code su via dell’aeroporto di fiumicino da via redipuglia in direzione di ostia per un ostruzione sul ponte della scafa. sul ponte si circola a senso unico alternato, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER LE prossime 12 ore SONO PREVISTI SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE, MOLTI I DISAGI causati dalle alberature cadute in strada A Roma chiusa via colombo allo svincolo del bivio della Pontina in carreggiata centrale ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER LE prossime 12 ore SONO PREVISTI SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE, MOLTI I DISAGI causati dalle alberature cadute in strada A Roma chiusa via colombo allo svincolo del bivio della Pontina in carreggiata centrale solo in ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA NELLA SERATA DI IERI DALLA PROTEZIONE CIVILE E VALIDA PER LE SUCCESSIVE 24/36 SONO PREVISTI SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE MOLTI I DISAGI RIAPERTA LA REGIONALE SABINA TRA I KM 5 E 6 CHIUSA INVECE L’APPIA IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 18 | 30
Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 18:30 (Di domenica 24 febbraio 2019) Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA. SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, DOVE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma. E SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI RALLENTA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO, E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO STESSO. CODE POI SULLA COLOMBO, TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE, ANCHE IN QUESTO CASO VERSO Roma. RICORDIAMO INFINE CHE, A CAUSA DELLA CADUTA DI ALBERI A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 18:30: VIABILITÀ LAZIO DEL 24 FEBBRAIO 2019… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 18:30', su #spreaker… - infoitinterno : Vento a Roma, i controlli dopo la tempesta: lunedì scuole riaperte, viabilità regolare -
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