Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, QUI CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI PROCEDE A RILENTO SUL PONTE DELLA SCAFA, TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE CODE IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, QUI CON SENSO UNICO ALTERNATO, SI PROCEDE A RILENTO SUL PONTE DELLA SCAFA, TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA IN VIA FLAMINIA, TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA VERSO Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE PER LAVORI IN CORSO CON SENSO UNICO ALTERNATO SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DALLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA DI IERI, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO SUL PONTE DELLA SCAFA; LUNGO IL TRATTO INTERESSATO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI; PER LA PRESENZA DI ALBERI CADUTI DISPOSTA INOLTRE CHIUSURA DELLA STRADA REGIONALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; PROSEGUE ANCHE OGGI L’ALLERTA METEO SUL TERRITORIO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE: RIGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO, NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DELL’UNITÀ FORMIA-VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 10.00; E A SEGUITO DI DANNI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PASSIAMO AL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; E PROPRIO A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; E PROPRIO PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO, NON SARÀ EFFETTUATA LA CORSA DELL’UNITÀ FORMIA-VENTOTENE PREVISTA PER LE ORE 10.00; RIGUARDO AL TRAFFICO, CIRCOLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO BLOCCATO PER incidente sull’a1 firenze Roma al km 518 in direzione DELLA CAPITALE. CI sono 2 km di code CHE INIZIANO DALL’uscita di ponzano Romano MOLTI I DISAGI causati dal forte vento A Roma chiusa via colombo allo svincolo del bivio della Pontina in carreggiata centrale in direzione ostia code su via ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUOASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MOLTI I DISAGI causati dal forte vento A Roma chiusa via colombo allo svincolo del bivio della Pontina in carreggiata centrale solo in direzione ostia code su via dell’aeroporto di fiumicino da via redipuglia in direzione di ostia per un ostruzione sul ponte della scafa. sul ponte si circola a senso unico alternato, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 ALESSIO CONTI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER LE prossime 12 ore SONO PREVISTI SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE, MOLTI I DISAGI causati dalle alberature cadute in strada A Roma chiusa via colombo allo svincolo del bivio della Pontina in carreggiata centrale ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER LE prossime 12 ore SONO PREVISTI SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE, MOLTI I DISAGI causati dalle alberature cadute in strada A Roma chiusa via colombo allo svincolo del bivio della Pontina in carreggiata centrale solo in ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA NELLA SERATA DI IERI DALLA PROTEZIONE CIVILE E VALIDA PER LE SUCCESSIVE 24/36 SONO PREVISTI SUL Lazio VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE MOLTI I DISAGI RIAPERTA LA REGIONALE SABINA TRA I KM 5 E 6 CHIUSA INVECE L’APPIA IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SR657 SABINA STRADA CHIUSA DAL KM 5+000 AL KM 6+000 NEI DUE SENSI DI MARCIA PER CADUTA ALBERI SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA SEGNALIAMO POI PER LAVORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTOURBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL PRATO DELLA CORTE IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO POI PER LAVORI LA CHIUSURA ALTERNATA DEL TRAFFICO VEICOLARE DEL SOTTOVIA DEL QUARTIERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 15 | 30
Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 15:30 (Di domenica 24 febbraio 2019) Viabilità Lazio DEL 24 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA FLAMINIA, DOVE TROVIAMO CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A Roma: SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI. E A CAUSA DELLA CADUTA DI ALBERI A SEGUITO DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO DELLA GIORNATA DI IERI, RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE SUBLACENSE, TRA IL KM 33+000 ED IL KM 45+800, CI TROVIAMO TRA I COMUNI DI GUARCINO E ARCINAZZO; SEMPRE PER LA PRESENZA DI RAMI SULLA SEDE STRADALE ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO SULLA STRADA REGIONALE DEL TERMINILLO, ALL’ALTEZZA DEL KM 17+000; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA FL7 Roma-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLazioNE È RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO TRA MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO; RITARDI FINO A 60 MINUTI. PER ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 15:30: VIABILITÀ LAZIO DEL 24 FEBBRAIO 2019… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2019 ore 15:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 24-02-2019 ore 14:30: VIABILITÀ ROMA DI DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 ORE 14… -
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