Vento forte | scuole e parchi chiusi anche lunedì a Napoli

Forte Vento a Scicli - è allerta meteo : evitate spostamenti : Forte vento, è allerta a Scicli. Uscire di casa solo se è necessario. Il sindaco Enzo Giannone attiva il presidio di Protezione Civile per oggi

Forte Vento e maltempo dai Balcani in Provincia di Ragusa : danni LE FOTO : Il Forte vento e il maltempo ha creato ingenti danni in Provincia di Ragusa. Ecco tutte le FOTO dei danni a Modica, Scicli, Vittoria, Scicli, Sampieri

Allerta Meteo Sicilia : forte Vento a Siracusa - “evitate gli spostamenti” : Venti forti e di burrasca e possibili mareggiate. Il Servizio di Protezione Civile ha informato i Siracusani sulle cattive condizioni Meteo invitando ad evitare gli spostamenti. Vigili del fuoco in azione tutta la notte per tetti scoperchiati, alberi abbattuti, tabelloni pubblicitari caduti per terra ed anche sulle auto in sosta e spazzatura sparsa per le strade. Decine gli interventi nel capoluogo ed in tutta la provincia. Pali dell’Enel ...

Maltempo - Vento meno forte : riprendono le corse nel golfo di Napoli : E’ calata rispetto a ieri l’intensità del vento nel golfo di Napoli, e sono tornati quasi del tutto regolari i collegamenti marittimi. Il grecale soffia ancora con forza ma le corse di traghetti e aliscafi tra Ischia, Procida, Capri e la terraferma sono riprese dopo lo stop forzato di ieri. Qualche problema permane silla tratta Procida-Pozzuoli e viceversa: qui alcune corse della Caremar risultano soppresse cosi’ come una ...

Forte Vento dai Balcani : serre distrutte a Pachino - Ispica e Vittoria : Il Forte vento arrivato dai Balcani in Sicilia ha provocato ingenti danni all'agricoltura. Moltissime serre distrutte dal vento a Vittoria e Pachino

Domenica ancora di forte Vento : Un nucleo di aria fredda polare, sceso rapidamente attraverso i Balcani, ha apportato sulle regioni centro-meridionali dell’Italia precipitazioni nevose e un consistente aumento dei venti settentrionali. L’irruzione di aria fredda ha dato vita a una depressione posizionata sul Mediterraneo centrale, che continuerà a determinare venti forti su gran parte del Paese. Sulla base di questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ...

Forte Vento - treni nel caos al Sud : odissea per migliaia di passeggeri nella notte - ritardi fino a 13 ore [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Vento forte - albero crolla su una scuola : All'interno della struttura non c'era nessuno. Numerosi i danni provocati a Napoli dalle forti raffiche di Vento

Vento forte - caos a Roma. Crollano alberi : feriti. Strade e traffico in tilt : Tre morti in provincia, una quindicina di feriti. E poi le altre due vittime ad Alvito, nella Valle del Comino, in provincia di Frosinone. È il bilancio per una giornata di Vento forte che ha spazzato ...

Maltempo Modica - danni per il forte Vento : alberi spezzati e cartelloni divelti : cartelloni pubblicitari divelti nella zona del Polo commerciale a Modica e diversi alberi spezzati. Decine le chiamata a vigili del fuoco di Ragusa

Maltempo - continua l’allerta al Centro Sud con pioggia e Vento forte : le regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla in Basilicata, Calabria e Sicilia per oggi, domenica 24 febbraio. Ma venti forti e mareggiate sono attesi anche in altre regioni del Centro Sud, come Toscana, Lazio e Campania. Più soleggiato il tempo al Nord. Temperature in ribasso anche all'inizio della prossima settimana.continua a leggere

Forte Vento : cade dal tetto - muore figlio : 20.18 Un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre mentre stava riparando la tettoia della loro ditta danneggiata dal Forte vento. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 6 metri finendo addosso al figlio che era sotto la scala. E' accaduto a Capena, alle porte di Roma. Inutili i soccorsi per il 14enne. Il padre è rimasto illeso. Sul posto i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo.

Maltempo - raffiche di Vento forte al Centro-Sud anche domenica : Il forte vento continuerà a imperversare anche domani su gran parte d'Italia. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed ...

Il centro-sud sferzato dal maltempo - tre persone morte nel Lazio - A Roma una domenica 'chiusa' per il forte Vento : Nell'incidente di Alvito, nel Frusinate, il muro crollato a causa delle forti raffiche di vento ha travolto un gruppo di quattro anziani. Due di loro si sono salvati. La vittima di Guidonia è un ...