Venezuela | Guaidò | Ogni opzione contro Maduro

Guaido’ si appella a comunità internazionale : “Liberiamo il Venezuela da Maduro”. Usa : “Il presidente ha i giorni contati” : Nessun convoglio di aiuti umanitari ancora è riuscito a entrare in Venezuela. La linea dura del presidente Nicolas Maduro finora tiene banco. Ieri scontri alle frontiere con il Brasile, hanno prodotto 4 morti, e con la Colombia, centinaia di feriti. Le forze di sicurezza di Maduro sono intervenute con le armi per bloccare i convogli di camion con gli aiuti. Decine i soldati Venezuelani che hanno disertato. Ma la tensione continua a salire. Il ...

Guaido’ alla comunità internazionale : “Liberiamo il Venezuela da Maduro”. Usa : “Il presidente ha giorni contati” : Nessun convoglio di aiuti umanitari ancora è riuscito a entrare in Venezuela. La linea dura del presidente Nicolas Maduro finora tiene banco. Ieri scontri alle frontiere con il Brasile, hanno prodotto 4 morti, e con la Colombia, centinaia di feriti. Le forze di sicurezza di Maduro sono intervenute con le armi per bloccare i convogli di camion con gli aiuti. Decine i soldati Venezuelani che hanno disertato. Ma la tensione continua a salire. Il ...

Deputato Venezuelano avvelenato in Colombia - morto l’ assistente. Guaidò : “Ogni opzione per cacciare Maduro” : Un Deputato dell’opposizione venezuelana Freddy Superlano e il suo assistente Carlos José Salinas sono stati avvelenati durante un cena in un ristorante della città di Cúcuta in Colombia. Salinas è morto mentre Superlano è stato ricoverato in un ospedale della città in condizioni molto serie. ...

Caos Venezuela - Guaidò : valutare ogni opzione contro Maduro : Il leader dell'opposizione Venezuelana Juan Guaidò ha detto che incontrerà lunedì il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nel vertice d'emergenza dei ministri degli Esteri del gruppo di Lima ...

Venezuela - Guaidò annuncia arrivo aiuti. Scontri al confine : “Ci sono vittime”. Maduro rompe relazioni con Colombia : Scontri al confine tra Venezuela e Colombia. Dopo che il leader dell’opposizione Juan Guaidò ha annunciato l’arrivo degli aiuti umanitari e i suoi simpatizzanti hanno tentato di forzare i blocchi affrontando la dura repressione dei militari, Nicolas Maduro ha annunciato la rottura di “tutte le relazioni diplomatiche e politiche” con il governo “fascista” della Colombia, esortando i diplomatici Colombiani ad ...

Venezuela - Guaidò annuncia l’arrivo di aiuti : scontri al confine con la Colombia. Maduro rompe le relazioni con Bogotà : scontri al confine tra Venezuela e Colombia. Dopo che il leader dell’opposizione Juan Guaidò ha annunciato l’arrivo degli aiuti umanitari e i suoi simpatizzanti hanno tentato di forzare i blocchi affrontando la dura repressione dei militari, Nicolas Maduro ha annunciato la rottura di “tutte le relazioni diplomatiche e politiche” con il governo “fascista” della Colombia, esortando i diplomatici colombiani ad ...

Venezuela - scontri a confine con Colombia. Guaidò : entrati primi aiuti : "Hanno mandato al fronte delle donne, pensando che le avremmo aggredite - ha detto Guaidò su Twitter - invece hanno mostrato al mondo il volto delle madri Venezuelane, che hanno la forza di piangere ...

Scontri al confine tra Venezuela e Colombia. Guaidò spinge per gli aiuti umanitari - Maduro : "Intervento imperialista" : Il Venezuela vive ore drammatiche oggi, con il leader dell'opposizione Juan Guaidò e i suoi simpatizzanti che tentano di far entrare nel Paese gli aiuti umanitari per una popolazione stremata, ma affrontano una dura repressione delle forze dell'ordine, fedeli al governo di Nicolas Maduro. Da Caracas il leader chavista ha ribadito di respingere la "presunta assistenza internazionale" che è in realtà "un intervento ...

Venezuela - Guaidó : chi non fa passare gli aiuti è un traditore | : Alla vigilia dell'attesa consegna, il presidente di Caracas chiede ai suoi di scendere in strada "per l'indipendenza". Scontri e tensioni alla frontiera, mentre si registrano defezioni tra i militari

Venezuela : Guaidò al confine con aiuti : 16.34 Alta tensione ai confini del Venezuela. L'autoproclamato presidente ad interim Guaidò è arrivato al ponte Las Tienditas, sulla frontiera tra Colombia e Venezuela, accompagnato dal presidente colombiano Ivan Duque, nel giorno in cui Maduro chiama alla mobilitazione. "Chi non fa entrare aiuti è un traditore",twitta Guaidò. "Andiamo tutti in strada per difendere l'indipendenza,con coscienza e gioia",il tweet di Maduro "Non ci sarà alcuna ...

Venezuela - MADURO CHIUDE LE FRONTIERE/ Guaidò ordina ai militari di riaprirle : caos : caos in VENEZUELA dove MADURO ha ordinato la chiusura delle FRONTIERE con il Brasile, mentre Guaidò ha richiesto la loro riapertura

Venezuela : Guaidò ordina apertura confini : ANSA, - CARACAS, 22 FEB - Juan Guaidò, il presidente del Parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha emesso un decreto nel quale autorizza l'ingresso degli aiuti umanitari nel ...

Guaidò : aprire frontiere con Venezuela : 2.52 Guaidò,leader dell'opposizione che si è proclamato capo dello Stato in Venezuela ha varato un decreto che ordina l'apertura di tutte le frontiere per far entrare gli aiuti umanitari. Nel decreto, pubblicato su Twitter, Guaidò promette "garanzie e riconoscimenti" ai militari che rispetteranno l'ordine. Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ieri aveva ordinato la chiusura del confine col Brasile per impedire il passaggio degli aiuti e ha ...

Il Giappone riconosce Juan Guaido come presidente ad interim del Venezuela - : Il governo Giapponese esprime sostegno all'opposizione Venezuelana guidata da Juan Guaido e lo riconosce come presidente ad interim del paese. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri Giapponese ...