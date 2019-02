Venezuela | avvelenato un deputato dell’opposizione | è grave Ucciso suo cugino

Deputato Venezuelano d'opposizione avvelenato in Colombia - morto l'assistente : Il parlamentare venezuelano Freddy Superlano, membro del partito di opposizione di Juan Guaidó, è stato avvelenato in un ristorante di Cúcuta, in Colombia, ed è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma stabili: suo cugino, Carlos José Salinas, che era insieme a lui, è deceduto.I due si trovavano nella città di confine per cercare di fare entrare gli aiuti umanitari in Venezuela. Lo ...

