Valle d’Aosta | morta la 21enne ligure che si era lanciata dal terzo piano per sfuggire al

Incendio Valle d’Aosta - morta 21enne che si è lanciata dal terzo piano : Incendio Valle d’Aosta, morta 21enne che si è lanciata dal terzo piano La ragazza, residente a Chiavari, era con altri due giovani in una palazzina ad Antey Saint Andrè quando, nella notte tra venerdì e sabato, è scoppiato il rogo. Anche il suo fidanzato si è calato dalla finestra, mentre l'altro ragazzo ha attraversato le ...

Mansarda in fiamme in Valle d’Aosta - gravissima una 21enne di Chiavari | : La giovane è in condizioni disperate dopo avere tentato di sfuggire al fuoco. Feriti anche il fidanzato e un altro amico che erano con lei

Mansarda in fiamme in Valle d’Aosta - 21enne di Chiavari si getta dalla finestra : La giovane è in condizioni disperate dopo avere tentato di sfuggire al fuoco. Feriti anche 2 amici che erano con lei

Valle d’Aosta : scialpinista finisce in crepaccio a Gressoney - attivati soccorsi : In Valle d’Aosta una persona è finita in un crepaccio a Gressoney. Lo sciapinista si trova sul Colle del Lys, a quota 4200 metri. E’ stato attivato l’intervento del Soccorso alpino valdostano. L'articolo Valle d’Aosta: scialpinista finisce in crepaccio a Gressoney, attivati soccorsi sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d’Aosta - incendio in una mansarda : 3 feriti - grave ragazza : Valle d’Aosta, incendio in una mansarda: 3 feriti, grave ragazza Il rogo intorno alle 5.15, per cause ancora da accertare, in una palazzina di Antey-Saint-André. I 3 amici si sono buttati dalla finestra per cercare di mettersi in salvo: hanno riportato politraumi, ma la 21enne è la più grave. Sono turisti originari del Levante ...

Mansarda in fiamme in Valle d’Aosta : La giovane è in condizioni disperate dopo avere tentato di sfuggire al fuoco; feriti anche due amici di Lavagna che erano con lei

Domenica 24 febbraio la Valle d’Aosta celebra il 71° anniversario dello Statuto speciale : Il 71° anniversario dello Statuto speciale, il 73° dell’Autonomia e la Festa della Valle d’Aosta saranno celebrati Domenica 24 febbraio

Al via iniziative per promuovere le zone umide in Valle d’Aosta : Iniziativa dell’Assessorato dell’Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale, in collaborazione con la delegazione valdostana dell’Associazione Legambiente. Domani, giovedì 7 febbraio

Valle d’Aosta : scosse di terremoto vicino a Saint-Rhémy-en-Bosses : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta informa che “ad 8 chilometri ad Ovest di Saint-Rhémy-en-Bosses, è avvenuto un terremoto. Due le scosse registrate: alle 9,30 pari a magnitudo 2.8 e alle 10,02 con magnitudo 2.1, entrambe ad una profondità di 10 chilometri. La Cus, Centrale Unica del Soccorso, non segnala danni a cose e a persone e non segnala, altresì, chiamate di richiesta di intervento e o soccorso.” L'articolo Valle ...

Valle d’Aosta - Regione : “Massima attenzione e prudenza in montagna” : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta, anche in seguito ai gravi incidenti occorsi nel fine settimana, “invita tutte le persone che frequentano la montagna in questo periodo a prestare la massima attenzione alle informazioni giornaliere meteo nivologiche rese dagli uffici della Regione.” “Il problema valanghivo – si legge nel bollettino valanghe – e’ la neve ‘ventata’. Il pericolo ...

Sono stati trovati i corpi di tre sciatori dispersi da ieri a Courmayeur - in Valle d’Aosta : si cerca ancora una persona : Lunedì mattina Sono stati trovati i corpi di tre dei quattro sciatori freerider che risultavano dispersi da domenica a Courmayeur, in Valle d’Aosta: i corpi Sono stati individuati nel Canale degli Spagnoli, in Val Veny. Stanno continuando invece le ricerche del quarto

Valanga in alta Valle d’Aosta : vittima è un milanese di 44 anni : La vittima della Valanga, caduta sotto il monte Oilletta in alta Valle d’Aosta, si chiama Andrea Poggi di 44 anni, residente a Milano. I due suoi compagni, che si trovavano con lui nel momento dell’incidente, saranno interrogati domani dai finanzieri del Sagf che stanno indagando sull’accaduto. L'articolo Valanga in alta Valle d’Aosta: vittima è un milanese di 44 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d’Aosta - Courmayeur : sospese le ricerche dei 2 sciatori non rientrati : Sono state sospese le operazioni di sorvolo del soccorso alpino valdostano per la ricerca dei due sciatori che risultano non rientrati a Courmayeur vengono sospese. Riprenderanno domani mattina con sorvoli in elicottero con l’impiego del ‘Recco’, strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Saranno impiegati sul posto guide e tecnici specializzati del soccorso alpino valdostano e unità cinofile. Impossibile, al ...

Valle d’Aosta - scialpinisti travolti da valanga : un morto e 2 salvati : Valle d’Aosta, scialpinisti travolti da valanga: un morto e 2 salvati La neve si è staccata intorno alle 13.45 sotto la Punta Ollietta a 2.500 metri di quota, nel comune di Saint-Pierre. Oltre alla vittima, il Soccorso alpino valdostano ha recuperato due persone illese Parole chiave: ...