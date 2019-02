Valle d' Aosta | morta la 21enne che si è lanciata dalla finestra per sfuggire a un incendio

Festa VdA - sfilano Chevaliers e Amis : "Valle terra di passaggio e accoglienza" Aosta - Nel pomeriggio - nel salone regionale - sono state ... : ... "è importante insegnarlo ai giovani ed è un peccato quando non viene trasmesso, per quanto però non sia la fine del mondo". Il docente di diritto amministrativo Adolfo Angeletti sostiene, ...

Valle d’Aosta - morta la 21enne ligure che si era lanciata dal terzo piano per sfuggire al rogo di una mansarda : È morta all’ospedale di Aosta Mihaela Cheli, la 21enne ligure che nella notte tra venerdì e sabato si è lanciata dal terzo piano di una palazzina in Valle d’Aosta per sfuggire a un incendio. I medici, dopo l’autorizzazione dei genitori, hanno effettuato l’espianto degli organi. Non sono gravi, invece, i due ragazzi che erano con lei. L’incendio è scoppiato verso le 5.15. I tre ragazzi, in vacanza ad Antey-Saint-André, paese nella ...

Valle d’Aosta : scialpinista finisce in crepaccio a Gressoney - attivati soccorsi : In Valle d’Aosta una persona è finita in un crepaccio a Gressoney. Lo sciapinista si trova sul Colle del Lys, a quota 4200 metri. E’ stato attivato l’intervento del Soccorso alpino valdostano. L'articolo Valle d’Aosta: scialpinista finisce in crepaccio a Gressoney, attivati soccorsi sembra essere il primo su Meteo Web.

