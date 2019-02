Usa | rapporti intimi con il fidanzato minorenne della figlia | mamma 38enne condannata

Mercati nervosi per recessione Italia e rapporti Cina - Usa : Il motivo principale dei ribassi delle compagnie automobilistiche è legato al temuto deterioramento dei rapporti tra le due principali economie al mondo. Gli investitori dubitano che Usa e Cina ...

Usa - gelosa della sorellestra ha rapporti intimi con suo padre e lo sposa : condannati : E' una storia a dir poco assurda quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Hastings, in Nebraska, dove un duo padre-figlia è accusato di aver avuto un relazione incestuosa, cominciata nel 2018, secondo quanto si apprende dal quotidiano britannico The Sun. Da quanto riferito dalle fonti di informazione, la coppia si incontrò per la prima volta nel lontano 2015. Si tratta di Travis Fieldgrove, di 39 anni e Samantha Kersher, una ...

Venezuela - Maduro : “Colpo di stato - stop rapporti con Usa per appoggio a Guaidó”. Nelle proteste 14 morti e 280 arresti : rapporti diplomatici interrotti con gli Stati Uniti dopo l’appoggio immediato all’autoproclamato presidente Juan Guaidó e la reazione Nelle strade, dove le proteste sono andate avanti per tutto il giorno e si contano 14 morti, oltre a 280 persone arrestate e denunce di incursioni di “colectivos” chavisti Nelle sedi delle opposizioni in alcune città del Paese. Nicolas Maduro non molla e prepara la reazione a quello che ha ...

Usa - nuovo scandalo pedofilia travolge la Chiesa : arrestato prete per rapporti con un minore : Thomas P. Ganley, 63 anni, prete cattolico, di Phillipsburg, nel New Jersey, è stato arrestato con l'accusa di pedoflia, dando vita ad un nuovo scandalo nella Chiesa cattolica: il sacerdote avrebbe avuto rapporti con la vittima, di cui non si conosce il sesso, per quattro anni dal 1990 al 1994. Il vescovo Checchio: "Non ne sapevo nulla".Continua a leggere

Rapporti tra Usa e UE sull'orlo di uno scandalo diplomatico - : Le relazioni tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti nel contesto del confronto commerciale e delle divergenze politiche sulla linea nei confronti dell'Iran sono scivolate al limite dello scandalo ...