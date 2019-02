USA | nasce un nuovo parco nazionale lungo il Lago Michigan

Così nasce la Superpopolare dalla Sondrio alla Agricola RagUSA. Leggi il documento : Accentramento nella capogruppo delle attività di coordinamento e controllo. Rivisitazione significativa dei processi di governance anche per facilitare il potenziale ingresso di nuovi investitori nel ...

Venezuela - video di Guaidò al comizio di Trump : 'Grazie USA' - Il tycoon : 'Il socialismo muore - la democrazia nasce' : "Gli occhi del mondo sono sugli ufficiali che stanno ancora mantenendo Maduro al potere", ha affermato. Usa per soluzione pacifica, ma aperti a tutto - Di fronte agli esuli Venezuelani accorsi alla ...

Beautiful - anticipazioni USA : BILL farà “rinascere” SALLY SPECTRA? : Negli ultimi mesi, le cose per SALLY Spectra si sono messe più che bene nelle puntate americane di Beautiful. La stilista vive una storia d’amore serena con Wyatt Spencer, condivide con lui anche la casa (essendo sua convivente dal momento in cui tra loro è scoppiata la passione) e lavora alla Forrester Creations. L’inizio nella casa di moda, come vedremo presto nelle puntate italiane, non sarà dei più facili per la giovane Spectra: ...

BB&T e SunTrust - fusione da 66 miliardi. Nasce la sesta banca USA : dopo la svolta della banca centrale usa 1/2/2019 La politica della Fed? Fa bene più a Wall Street che all'economia Al comando salirà come chief executive officer e chairman Kelly King di BB&T. ...

SunTrust sposa BB&T : nasce la sesta banca in USA : Gran fermento nel settore bancario statunitense. SunTrust Banks e BB&T hanno annunciato una fusione paritetica con scambio azionario che darà vita alla sesta maggiore banca USA per asset e depositi . ...

“Mi hanno fatto nascere senza il mio consenso” : a 27 anni vuole fare caUSA ai genitori : Querelo i miei genitori per avermi procreato. Raphael Samuel, un 27enne di Mumbai, in India, sembra davvero stufo di un’ingiustizia perpetrata ai suoi danni, appunto, da ventisette anni. “Antinatalista”, nichilista e misantropo, come si definisce sul suo profilo Facebook, Samuel è stato di recente adocchiato online da diverse testate indiane e inglesi, dopo aver pubblicato un video sempre su Facebook, ma questa volta nel gruppo da lui creato ...

MICHELE ZARRILLO/ Video - dopo il Vivere e Rinascere tour : 'ora ci prendiamo una bella paUSA' - Ora o mai più 2 - : MICHELE ZARRILLO è tra le guest star della seconda puntata di 'ora o mai più', il programma di successo condotto da Amadeus su Rai1

Nasce partito rivale di AfD e viene subito accUSAto di nazismo : In Germania è stata annunciata in questi giorni la nascita di un nuovo partito 'populista' . All'interno del fronte nazionalista fa infatti la sua comparsa Aufbruch deutscher Patrioten , AdP,, ossia '...

USA - mucca riesce a scappare dal camion che la porta al macello e fa nascere il suo vitellino : Nel macello in cui era stata destinata a morte certa l'hanno chiamata Brianna. Ma con un gesto decisamente coraggioso è riuscita a cambiare il corso della sua vita. È la storia di una mucca, cresciuta ...

Nasce l’alleanza fra Bolsonaro e Trump - Araujo vola in USA. Superministro brasiliano omaggia Falcone e Borsellino : Appena insediato Jair Bolsonaro, a Washington si celebra già l'alleanza fra il neopresidente brasiliano e l'amministrazione Trump. Il neoministro degli Esteri brasiliano Ernesto Araujo ha fatto visita al segretario di Stato Mike Pompeo, e i due in conferenza stampa hanno celebrato i valori condivisi fra i due paesi. Bolsonaro è stato eletto su una piattaforma che esalta la sicurezza, promette pugno di ferro contro crimine, corruzione e ...