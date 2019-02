Usa | Del Piero lancia il suo club in California | LA10 FC | giocherà in UPSL

Ci sono ritardi sulla circolazione dei treni a caUsa di un incendio sui binari della linea Battipaglia–Paola : A causa di un incendio iniziato la sera di sabato 23 febbraio tra Policastro e Sapri, in Campania, dalle 19.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia–Paola è sospesa. Per questo ci sono molti ritardi nella circolazione dei treni che dalla Sicilia

Damiano dei Maneskin - confessione spinta : "Con la scUsa delle figli mi toccano il cu***" : Damiano ha vent'anni. Pochissimi, ma sufficienti per mettere al riparo dai guai con la legge le schiere di mamme cinquantenni che, con la scusa di accompagnare le figlie ai suoi concerti, gli chiedono di baciarlo (le più pudiche) o di toccargli il culo (le più disinibite). Il ragazzo è maggiorenne.

Il Carnevale della parrocchia Sacro Cuore a RagUsa : Pronto il programma del Carnevale della parrocchia Sacro Cuore a Ragusa. Si comincia giovedì prossimo, in scaletta, balli, sfilate e degustazioni

Artigianato ibleo - report della Cna di RagUsa : L'Artigianato ibleo, secondo un report realizzato dalla Cna di Ragusa, si conferma il settore più dinamico e significativo degli iblei

Sanremo 2019 : Ivan Cattaneo "fatto fuori da Claudio Baglioni" - l'accUsa dell'ex-gieffino : Nel corso delle ultime ore è trapelato online il contenuto di un intervento rilasciato dal cantante Ivan Cattaneo a margine del Festival di Sanremo 2019; il cantante psichedelico e insegnante di ...

Ischia - traghetto non riesce a ormeggiare a caUsa Del vento e urta nave ferma (VIDEO) : Il maltempo, diffuso in queste ore in tutta la Penisola, sta causando numerosi disagi e incidenti. Poche ore fa, nel porto di Ischia, un traghetto non è riuscito a portare a termine la manovra di ormeggio, e cosi ha colpito una nave vicina. Paura per i passeggeri a bordo, che però non hanno riportato nessuna conseguenza. L'incidente, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è stato causato proprio dal fortissimo vento di tramontana che da ...

Bernini accUsa : ‘Da Crimi un attacco senza precedenti al pluralismo dell’informazione’ : Intervistata dall’agenzia di stampa nazionale Adnkronos, la capogruppo al Senato di Forza Italia, la professoressa universitaria bolognese Anna Maria Bernini, si è scagliata contro il sottosegretario pentastellato Vito Crimi che attualmente dispone della delega all’editoria. Bernini: ‘Con il taglio dei finanziamenti, più disoccupazione nel mondo dell’editoria’ Secondo l’ex ministro delle politiche europee nel terzo Governo Berlusconi, il ...

Muro crolla a caUsa Del vento e travolge quattro persone : ci sono due morti : Tragedia ad Alvito, nel Frusinate. Uno dei due feriti è stato trasportato in ospedale in eliambulanza ma non è in pericolo...

Bari - mercantile turco si arena sui frangiflutti a caUsa Del mare mosso : un ferito : In queste ore era atteso un peggioramento delle condizioni meteo in Puglia, così come lungo tutto il litorale adriatico. E puntuali infatti sono arrivate fortissime raffiche di vento, che stanno causando non pochi disagi. Questa mattina, la nave mercantile turca Efe Murat, con a bordo 15 persone, diretta da Ortona in Turchia, si è appoggiata sui frangiflutti a Bari, davanti alla nota spiaggia di "Pane e Pomodoro". L'enorme natante è stato ...

Beach volley - World Tour 2019 Phnom Penh. Usa e Thailandia a caccia del podio : Sono gli Stati Uniti e la Thailandia le prime due compagini a raggiungere le semifinali del torneo 2 Stelle in corso di svolgimento a Phnom Penh in Cambogia. Tante le sorprese nei turni precedenti ad eliminazione diretta e in semifinale ci sono la coppia thailandese composta da Udomchavee e Numwong e la coppia statunitense composta da Dowdy e Quiggle. Complessivamente le thailandesi, che si sono unite poco prima di questo torneo, hanno ...

Dopo Leaving Neverland 11 accUsatori chiedono di riesumare il corpo di Michael Jackson per il test del DNA : Per il Re del Pop e per la sua famiglia non c'è pace, perché sull'onda della diffamazione perpetrata dal documentario Leaving Neverland arrivano 11 nuove testimonianze secondo le quali sarebbe necessario riesumare il corpo di Michael Jackson per effettuare il test del DNA e dimostrare, così, nuove accuse di molestie sessuali. Il docufilm di Dan Reed è stato presentato il 25 gennaio al Sundance Film Festival e andrà in onda in due parti il 3 e il ...

Brasile - la settimana nera di Bolsonaro : ministri cacciati e sotto accUsa. Sindacati in piazza contro la riforma delle pensioni : Non sono ancora trascorsi due mesi dall’inizio del suo mandato, e già gli scandali hanno iniziato a mietere le prime vittime eccellenti nell’esecutivo di Jair Bolsonaro. Il neo-presidente brasiliano ha infatti dovuto affrontare la sua prima crisi di governo e licenziare all’inizio della settimana il ministro Gustavo Bebianno, segretario generale della Presidenza, nonché suo uomo di fiducia, per una vicenda legata al ...

Lo smartphone 5G di OnePlus arriverà nella seconda metà del 2019 - ma non negli Usa : Lo smartphone OnePlus con supporto alla rete 5G, arriverà solo nella seconda metà dell'anno e inizialmente non sarà disponibile negli Stati Uniti. L'articolo Lo smartphone 5G di OnePlus arriverà nella seconda metà del 2019, ma non negli USA proviene da TuttoAndroid.