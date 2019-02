Usa | aereo cargo di Amazon precipita nella baia di Houston

Usa - aereo cade nella baia di Houston : 23.30 Un Boeing 767cargo di Amazon Prime Air, la compagnia del colosso dell'ecommerce Amazon, è precipitato nelle acque della Trinity Bay, di fronte a Houston , in Texas. Il velivolo stava atterrando al George Bush Intercontinental Airport. A bordo ci sarebbero state tre persone, tra piloti e membri dell'equipaggio. Le ricerche sono in corso.

Siria - Damasco acc Usa Israele : "Respinto un loro attacco aereo" : Il regime Siria no ha accusa to Israele di aver compiuto un attacco in pieno giorno nella zona a sud di Damasco . Lo riferisce l'agenzia ufficiale Siria na Sana.Secondo la fonte, la difesa aerea di Damasco "ha respinto con successo un attacco aereo israeliano che puntava alla regione meridionale e gli ha impedito di raggiungere qualsiasi obiettivo". La contraerea Siria na avrebbe intercettato 9 missili israeliani. L' attacco , se confermato, è ...

Somalia : raid aereo Usa - 52 Shabaab uccisi : ANSA, - JOHANNESBURG 19 GEN - L'esercito americano ha compiuto un raid aereo in Somalia che ha ucciso 52 estremisti al Shabaab legati ad al Qaida in risposta ad un precedente attacco subito dalle ...

Usa - aereo atterra in autostrada tra le auto : il pilota scende e corre a fare pipì in mezzo al campo : Il video ripreso da una coppia è virale. atterra con il suo aereo privato in autostrada per fare i suoi bisogni. Una storia incredibile ripresa in un video da alcuni automobilisti che ha fatto il giro ...