Usa 2020, De Blasio potrebbe candidarsi

Bill De, attuale sindaco di New York, non esclude la sua candidatura alle primarie democratiche per la corsa alla Casa Bianca. Lo ha riferito lui stesso durante un comizio a Sioux City, in Iowa. Il primo cittadino della Grande mela ha invitato il Partito democratico a "ritornare alle sue radici progressiste". I lavoratori -ha aggiunto- "risponderanno all'appello dei dem se sentiranno che il partito è risoluto nella difesa dei loro interessi".(Di domenica 24 febbraio 2019)