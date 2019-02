Uomini e Donne spoiler | alla corteggiatrice rifiutata da Riccardi il nuovo trono

Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne : le anticipazioni : Uomini e Donne, la nuova tronista è Giulia Cavaglia: a sorpresa? Magari no Indovinate un po’? Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne. “Non aspettava altro”, dirà qualcuno. “Il suo unico scopo era quello”, penseranno i più maligni. Checché se ne dica, Giulia è sul trono ed è pronta a mettersi in […] L'articolo Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne: le anticipazioni proviene da ...

Ora o Mai Più - Rettore vs Milani : «Non sai cantare. Stai usurpando il posto di altri». Vanoni : «Basta. Sembra Uomini e Donne» – Classifica della quinta puntata : Amadeus e Donatella Milani Nuovo atto dell’eterno duello tra Donatella Rettore e Donatella Milani. Durante la quinta puntata di Ora o Mai Più, si torna a parlare della lite avvenuta la settimana scorsa e mentre l’allieva si professa pentita per alcune sue uscite infelici, come ribadito anche a Vieni da me, Rettore non ne vuole sapere: “Ed è per questo che tu sei andata in tutte le trasmissioni a dire questa cosa, no?”. La ...

Uomini e Donne oggi - Lorenzo e Nicolò : scambio messaggi durante scelta : Lorenzo e Nicolò, messaggi Whatsapp dopo la scelta: cosa si sono detti? Lorenzo Riccardi e Nicolò Ferrari continuano a essere grandi amici. durante la scelta, i due ragazzi si sono scambiati una serie di messaggi su Whatsapp a conferma, questo, che il loro rapporto non si è incrinato, come qualcuno ha insinuato negli ultimi giorni: “Meno […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Lorenzo e Nicolò: scambio messaggi durante scelta proviene da ...

Uomini e Donne : Riccardo Guarnieri bugiardo? Avvistato con Roberta : Riccardo Guarnieri e Roberta di Uomini e Donne stanno di nuovo insieme? Nella scorsa puntata del Trono Over di Uomini e Donne, i riflettori sono stati puntati ancora una volta sull’ex coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama continua ad entrare prepotentemente nella nuova conoscenza del cavaliere con Roberta Di Padua, un atteggiamento che l’uomo non è riuscito più a tollerare decidendo, quindi, di ritornare single e chiudere ...

Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia. Deianira Attacca La Coppia! : Dopo la scelta a Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si stanno vivendo la loro storia fuori dai riflettori. Ma oltre ai fan ci sono anche i detrattori della copia, alcuni anche appartenenti al mondo dello spettacolo. I fan di Uomini e Donne hanno assistito alla scelta di Lorenzo Riccardi, che ha deciso di terminare il suo percorso da Tronista scegliendo Claudia Dionigi. I due si stanno vivendo la loro storia al di fuori dei ...

Uomini e Donne - Luca Daffrè dopo Teresa : “Ci credo ancora” (Foto) : Teresa Langella e Luca Daffrè dopo la scelta: qual è il loro rapporto? Sappiamo tutti com’è andata a finire la scelta di Teresa Langella. Male! Andrea Dal Corso le ha detto “no” e l’ex tronista di Uomini e Donne è dovuta ritornare a casa da single. Era convinta che fosse un “sì” e invece ha […] L'articolo Uomini e Donne, Luca Daffrè dopo Teresa: “Ci credo ancora” (Foto) proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne gossip - Antonio Moriconi confessa : “Non mi aspettavo questo” : gossip Uomini e Donne, la vita di Antonio Moriconi dopo Teresa Langella Antonio Moriconi continua ad essere uno tra i protagonisti del gossip su Uomini e Donne nonostante il trono di Teresa Langella sia finito da un pezzo e sia già andata in onda la seconda delle scelte di Uomini e Donne – La scelta. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Antonio Moriconi confessa: “Non mi aspettavo questo” proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi e Mara Fasone : un’amicizia speciale : Amicizia Lorenzo Riccardi e Mara Fasone Uomini e Donne: un legame che non si spezza Se non avesse deciso di interrompere prematuramente il suo percorso a Uomini e Donne, anche Mara Fasone avrebbe potuto fare la sua scelta in un castello principesco. Ma, per lei, le cose sono andate diversamente rispetto agli altri tronisti. Ha […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Mara Fasone: un’amicizia speciale proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ 'Volata qualche minaccia al no di Andrea a Teresa' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella parla dopo il no di Andrea Dal Corso e svela i suoi nuovi progetti

Trono Classico - corteggiatrice di Uomini e Donne svela : “Sono incinta” : Uomini e Donne: ex corteggiatrice del Trono Classico è incinta La cicogna continua a volare molto bassa sulle teste dei protagonisti di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice del Trono Classico Ester Glam è incinta. I fan del dating sentimentale di Maria De Filippi la ricorderanno sicuramente: l’attrice romana ha corteggiatro Paolo Crivellin e ha fatto molto parlare di lei per il suo addio improvviso e per il ritorno di fiamma con ...

Uomini e Donne oggi : l’ex corteggiatrice Ester Glam è incinta : Uomini e Donne oggi: Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, è incinta Cicogna in volo per Ester Glam, l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La modella ha annunciato su Instagram la sua gravidanza, condividendo uno scatto di un’ecografia. “Ebbene sì, ammetto che molti di voi mi hanno già beccata da tempo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: l’ex corteggiatrice Ester Glam è incinta ...