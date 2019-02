Una giornata dedicata ad Alberto Sordi nel giorno della sua scomparsa

Nuoto - Meeting Bozen Open 2019 : Una giornata di gare all’insegna dei giovani : Ieri (23 febbraio), in quel di Bolzano, si è svolto il Meeting Bozen Open di Nuoto. E’ stata una giornata di gare in vasca da 25 metri all’insegna dei giovani, con tanti atleti classe 2000 impegnati. 400m misti maschili I 400m misti maschili sono stati la prima gara di giornata. Stefani Alberto, l’unico atleta iscritto, ha nuotato le 16 vasche in 4′ 44″ 32. 100m stile libero femminili La gara regina del Nuoto al ...

F1 - Max Verstappen : “La macchina ha basi solide - oggi è stata Una giornata positiva” : Si è conclusa una terza giornata dei test F1 di Barcellona quanto mai interessante e fruttifera in casa Red Bull. Max Verstappen, infatti, ha fatto segnare il quinto tempo in 1:18.787, mettendo a segno anche 104 tornate, inanellando diverse serie di long run importanti. “Sinceramente pensare troppo ai tempi non ha troppo senso nel corso dei test pre-stagionali – spiega l’olandese ai microfoni di SkySport – Il nostro lavoro ...

Bambino di 10 anni veglia per Una'intera giornata sulla madre morta sul divano : Per un giorno interno ha vegliato sulla propria madre defunta stesa sul divano del loro appartamento. È successo a Milano dove un Bambino è rimasto in casa in queste condizioni prima di trovare il coraggio di uscire a chiedere aiuto. Sul Corriere della Sera viene riportata la drammatica vicenda e la testimonianza del piccolo:"Le parlavo — racconta il bimbo di 10 anni, che pare più piccolo della sua età —. ...

Meghan Markle - cronaca di Una giornata a New York (da diva)

Reddito di cittadinanza - diario di Una giornata in un centro per l'impiego : «Speriamo che ci danno qualche cosa pure a noi. Ma mica lo so». Scarpe da tennis sfondate, calzettoni rossi, un mozzicone di sigaretta in bocca, due bustone della Despar con «dentro il mio armadio», ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciassettesima giornata di Serie A. Barbara Bonansea inarrestabile - Cecilia Salvai Una sicurezza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il diciassettesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Barbara Bonansea (JUVENTUS) – E sono 12. inarrestabile l’esterno offensivo della Vecchia Signora e della Nazionale Italiana. Nella ripresa del big match del ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : Una gara in corso! Diretta gol live score : Risultati Serie C: le Classifica aggiornata e Diretta gol live score delle partite previste oggi 16 febbraio 2019, nella 27giornata del girone B.

Una giornata di festa per i gatti italiani - : Dal 1990 nel nostro Paese ogni 17 febbraio si festeggiano i mici di casa. Tra le iniziative: a Milano una mostra su Felix, a Roma un mercatino benefico

Poesia : Una festa a pordenonelegge per la Giornata Mondiale : Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Giovedì 21 marzo, a Pordenone, va 'in scena' Poesia nel pubblico e nel privato, una festa diffusa e corale per salutare, insieme alla primavera, la Giornata Mondiale della Poesia 2019. Nel ventennale del festival, pordenonelegge accende quest’anno un nuovo e coinvolgente

''SCIENZA - FILOSOFIA E RELIGIONE'' : Una giornata DI STUDIO ALL'ACCADEMIA DELLA SCIENZA : L'AQUILA - L'Accademia ha organizzato per il 15 febbraio la GIORNATA di STUDIO dal titolo: SCIENZA, FILOSOFIA e Religione. L'iniziativa si colloca nell'ambito delle attività programmate per l'anno accademico 2019. La GIORNATA prevede la Conferenza del Teologo polacco Professor Don Lukasz ...

F1 – Raikkonen e Giovinazzi protagonisti di Una giornata speciale con l’Alfa Romeo sul circuito di Balocco [GALLERY] : Accanto ai piloti la gamma Alfa Romeo che rappresenta la massima espressione di sportività e bellezza: Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, per un’esperienza sul circuito di Balocco che anticipa una stagione ricca di entusiasmo I piloti del team di Formula 1 “Alfa Romeo Racing” hanno vissuto una giornata all’insegna del brand Alfa Romeo presso il celebre Proving Ground di Balocco, iconico ...

Salvini : oggi è Una buona giornata - ma non per tutti : Roma – “buona giornata Amici. Per molti, ma non per tutti”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, che posta una sua foto con un barattolo di Nutella. L'articolo Salvini: oggi è una buona giornata, ma non per tutti proviene da RomaDailyNews.