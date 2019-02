Un nuovo gruppo per liberare il potenziale di gas naturale del mediterraneo

Giorgia Meloni - il nuovo gruppo della leader di Fratelli d'Italia : ecco come scardina l'Europa : Saranno presenti tutte le delegazioni dei partiti che fanno parte di questa famiglia politica. Il tutto accade a poche settimane dalle elezioni europee e non a caso. Secondo i sondaggi l' alleanza ...

Serie A Cagliari - Faragò di nuovo in gruppo : Cagliari - I rossoblù hanno sostenuto una seduta di lavoro mattutina a due giorni dalla gara con la Sampdoria . Buone notizie per Maran , che ha potuto ritrovare Faragò : il difensore si è allenato ...

Serie A Bologna - Lyanco e Gonzalez di nuovo in gruppo : Bologna - Si avvicina Bologna-Juventus : i rossoblu hanno svolto oggi svolto una prima fase di lavoro atletico, quindi una seduta tecnico-tattica ad alta intensità. Sono rientrati in gruppo Lyanco e ...

Gruppo FS Italiane - Battisti : "nuovo piano avrà incidenza su PIL fra 0 - 7% e 0 - 9%" : Il nuovo piano industriale del Gruppo FS Italiane avrà un'incidenza sul PIL fra lo 0,7% e lo 0,9% nei prossimi cinque anni ed un impatto positivo sull'occupazione , con 4 mila persone in più soltanto ...

Nel Regno Unito anche tre parlamentari Conservatrici hanno lasciato il proprio partito per unirsi al nuovo gruppo indipendente : Mercoledì mattina tre parlamentari del partito Conservatore britannico hanno annunciato di avere lasciato il proprio partito: si uniranno al gruppo parlamentare indipendente istituito lunedì da sette – otto da stamattina – parlamentari che facevano parte del partito Laburista. La scissione

Toro - il nuovo acquisto Singo in gruppo. Rincon salta la sfida con l'Atalanta : Primo allenamento per Wilfried Stephane Singo in granata. C'era anche l'ultimo arrivato, il giovane difensore ivoriano classe 2000, nel gruppo che agli ordini di Walter Mazzarri ha lavorato sulla ...

Protezione Civile : martedì nuovo incontro del “gruppo clima” : È in programma nella sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile, il prossimo 19 febbraio, un nuovo incontro del ”Gruppo Clima”, gruppo tecnico-scientifico istituito dal Dipartimento nel 2007 e composto da rappresentanti di Aeronautica Militare, Ispra, Istituto di Biometeorologia del Cnr-Ibimet, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima Cnr-Isac, dell’Arpa-Simc della Regione Emilia-Romagna e del Crea ...

Europee - Di Maio presenta i primi alleati con cui costituire nuovo gruppo europeo : Dopo le canzoni accusate di insultare le religioni, Kukiz, un passato anche nel cinema, si è dedicato alla politica spostandosi via via sempre più a destra: alle presidenziali del 2005 ha lavorato ...

Serie A Genoa - Bessa di nuovo in gruppo : GENOVA - I rossoblù, a Pegli, sono tornati a lavorare con una seduta di allenamento mattutino in vista della prossima gara, in programma a Marassi domenica alle 15.00, contro la Lazio . Buone notizie ...

Di Maio presenta i primi alleati a Europee - obiettivo creare un nuovo gruppo : Dalla lotta alla casa ai diritti dei piccoli agricoltori, dalle posizioni anti-abortiste alla critica all'Ue e alla Nato. I primi quattro alleati del Movimento 5 stelle alle elezioni Europee sono partiti molto diversi tra loro, accomunati dalla fede nella democrazia diretta e dalla volontà di una "nuova Europa". Dopo le elezioni Europee, è la volontà del leader M5s, l'idea è quella di formare un gruppo autonomo che sia "ago della bilancia" al ...

Gruppo Oleario Portaro - con contratto di sviluppo nuovo impianto in Calabria : Roma, 13 feb. (Labitalia) - Un impianto di produzione, stoccaggio e imbottigliamento di olio di ol[...]

GdS 'Facile dialoga con un nuovo gruppo americano' : Per i pretendenti, però, c'è sempre lo scoglio degli 1,2 milioni richiesti da Sport Capital. York Capital e Carisma, infatti, non sembrano voler concedere questi soldi al gruppo inglese . La cifra, ...

Castaldo - M5S - : 'Avanti trattative per nuovo gruppo Europarlamento' : Procedono 'spediti' i lavori del Movimento Cinque Stelle per creare un nuovo gruppo 'post-ideologico' nel Parlamento Europeo, assicura il vicepresidente dell'Aula Fabio Massimo Castaldo, a margine dei ...

WhatsApp 2.19.17 semplifica le chiamate di gruppo grazie a un nuovo pulsante dedicato : La nuova versione stabile di WhatsApp introduce un nuovo pulsante nei gruppi per rendere decisamente più agevole l'avvio di una conversazione di gruppo. L'articolo WhatsApp 2.19.17 semplifica le chiamate di gruppo grazie a un nuovo pulsante dedicato proviene da TuttoAndroid.