Un mondo confuso nella percezione dell' iniquità

"Normal" : un mondo più folle che sbagliato - più assurdo che odioso - più confuso che brutto : Le partorienti, in fila indiana, spingono la carrozzina in un parco: fuori campo si avverte la voce di una istruttrice che impartisce istruzioni e ordini come un sottufficiale prussiano. È importante addestrare corpo e mente alla rigida disciplina di movimenti, abilità e calendario che deve affrontare chiunque stia per diventare mamma: si tratta di quel mammifero oblungo e paffuto che vediamo fluttuare sott'acqua nelle piscine con ...